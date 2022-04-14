Octo Gaming (OTK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Octo Gaming (OTK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Octo Gaming (OTK) Informatie Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played. Officiële website: https://octo-gaming.com/ Whitepaper: https://whitepaper.octo-gaming.com/introduction/welcome-octonaut Block explorer: https://solscan.io/token/octo82drBEdm8CSDaEKBymVn86TBtgmPnDdmE64PTqJ

Octo Gaming (OTK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Octo Gaming (OTK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Totale voorraad: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Circulerende voorraad: $ 489.53M $ 489.53M $ 489.53M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M Hoogste ooit: $ 0.0081 $ 0.0081 $ 0.0081 Laagste ooit: $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 Huidige prijs: $ 0.002944 $ 0.002944 $ 0.002944 Meer informatie over Octo Gaming (OTK) prijs

Octo Gaming (OTK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Octo Gaming (OTK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OTK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OTK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OTK begrijpt, kun je de live prijs van OTK token verkennen!

Hoe koop je OTK? Wil je Octo Gaming (OTK) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om OTK te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je OTK koopt op MEXC!

Octo Gaming (OTK) Prijsgeschiedenis Door de OTK prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de OTK prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van OTK Wil je weten waar je OTK naartoe gaat? Onze OTK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OTK token!

