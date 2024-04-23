Osaka Protocol (OSAK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Osaka Protocol (OSAK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Osaka Protocol (OSAK) Informatie Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people. Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people. Officiële website: https://osaka.win Block explorer: https://solscan.io/token/NKaTB5vC3srLog8W7jzdjnejig2iH8eDpkDM31Dosak Koop nu OSAK!

Osaka Protocol (OSAK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Osaka Protocol (OSAK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 112.26M $ 112.26M $ 112.26M Totale voorraad: $ 761.46T $ 761.46T $ 761.46T Circulerende voorraad: $ 750.87T $ 750.87T $ 750.87T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 149.50M $ 149.50M $ 149.50M Hoogste ooit: $ 0.000000488 $ 0.000000488 $ 0.000000488 Laagste ooit: $ 0.000000000230262745 $ 0.000000000230262745 $ 0.000000000230262745 Huidige prijs: $ 0.0000001495 $ 0.0000001495 $ 0.0000001495 Meer informatie over Osaka Protocol (OSAK) prijs

Osaka Protocol (OSAK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Osaka Protocol (OSAK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OSAK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OSAK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OSAK begrijpt, kun je de live prijs van OSAK token verkennen!

Osaka Protocol (OSAK) Prijsgeschiedenis Door de OSAK prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de OSAK prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van OSAK Wil je weten waar je OSAK naartoe gaat? Onze OSAK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OSAK token!

