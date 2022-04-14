Okratech Token (ORT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Okratech Token (ORT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Okratech Token (ORT) Informatie OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money. Officiële website: https://ortcoin.org/ Whitepaper: https://ortcoin.org/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x9e711221b34a2d4b8f552bd5f4a6c4e7934920f7

Okratech Token (ORT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Okratech Token (ORT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Totale voorraad: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Circulerende voorraad: $ 816.72M $ 816.72M $ 816.72M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M Hoogste ooit: $ 0.05899 $ 0.05899 $ 0.05899 Laagste ooit: $ 0.001356615264875941 $ 0.001356615264875941 $ 0.001356615264875941 Huidige prijs: $ 0.003546 $ 0.003546 $ 0.003546 Meer informatie over Okratech Token (ORT) prijs

Okratech Token (ORT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Okratech Token (ORT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ORT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ORT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ORT begrijpt, kun je de live prijs van ORT token verkennen!

