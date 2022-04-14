Orange (ORNJ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Orange (ORNJ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Orange (ORNJ) Informatie Orange is a decentralized finance (DeFi) ecosystem of products and services that help consumers and businesses manage Bitcoin and other blockchain protocols. Orange is a decentralized finance (DeFi) ecosystem of products and services that help consumers and businesses manage Bitcoin and other blockchain protocols. Officiële website: https://www.orangecrypto.com/ Whitepaper: https://docs.orangecrypto.com Block explorer: https://unisat.io/inscription/373ffb1afec9af0e3eac751ba68cd1987996f4c68435f7db7b67def90ec19505i0 Koop nu ORNJ!

Orange (ORNJ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Orange (ORNJ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 391.48K $ 391.48K $ 391.48K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 95.95M $ 95.95M $ 95.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 408.00K $ 408.00K $ 408.00K Hoogste ooit: $ 0.81 $ 0.81 $ 0.81 Laagste ooit: $ 0.003936778193961629 $ 0.003936778193961629 $ 0.003936778193961629 Huidige prijs: $ 0.00408 $ 0.00408 $ 0.00408 Meer informatie over Orange (ORNJ) prijs

Orange (ORNJ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Orange (ORNJ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ORNJ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ORNJ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ORNJ begrijpt, kun je de live prijs van ORNJ token verkennen!

