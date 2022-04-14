Ordiswap (ORDS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ordiswap (ORDS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ordiswap (ORDS) Informatie A groundbreaking protocol set to redefine liquidity dynamics on Bitcoin's native layer through the innovative fusion of the BRC-20 standard and Ordinals. A groundbreaking protocol set to redefine liquidity dynamics on Bitcoin's native layer through the innovative fusion of the BRC-20 standard and Ordinals. Officiële website: https://ordiswap.fi/ Whitepaper: https://ordiswap.gitbook.io/ordiswap/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x8ab2ff0116a279a99950c66a12298962d152b83c Koop nu ORDS!

Ordiswap (ORDS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ordiswap (ORDS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 997.95M $ 997.95M $ 997.95M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 833.29K $ 833.29K $ 833.29K Hoogste ooit: $ 0.28 $ 0.28 $ 0.28 Laagste ooit: $ 0.000485302953109997 $ 0.000485302953109997 $ 0.000485302953109997 Huidige prijs: $ 0.000835 $ 0.000835 $ 0.000835 Meer informatie over Ordiswap (ORDS) prijs

Ordiswap (ORDS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ordiswap (ORDS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ORDS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ORDS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ORDS begrijpt, kun je de live prijs van ORDS token verkennen!

Hoe koop je ORDS? Wil je Ordiswap (ORDS) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ORDS te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je ORDS koopt op MEXC!

Ordiswap (ORDS) Prijsgeschiedenis Door de ORDS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ORDS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ORDS Wil je weten waar je ORDS naartoe gaat? Onze ORDS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ORDS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!