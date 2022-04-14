Orderly Network (ORDER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Orderly Network (ORDER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Orderly Network (ORDER) Informatie Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly. Officiële website: https://orderly.network/ Whitepaper: https://orderly.network/docs/home Block explorer: https://etherscan.io/token/0xABD4C63d2616A5201454168269031355f4764337

Orderly Network (ORDER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Orderly Network (ORDER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 82.93M $ 82.93M $ 82.93M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 297.54M $ 297.54M $ 297.54M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 278.70M $ 278.70M $ 278.70M Hoogste ooit: $ 0.3789 $ 0.3789 $ 0.3789 Laagste ooit: $ 0.06581957903741469 $ 0.06581957903741469 $ 0.06581957903741469 Huidige prijs: $ 0.2787 $ 0.2787 $ 0.2787 Meer informatie over Orderly Network (ORDER) prijs

Orderly Network (ORDER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Orderly Network (ORDER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ORDER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ORDER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ORDER begrijpt, kun je de live prijs van ORDER token verkennen!

Hoe koop je ORDER? Wil je Orderly Network (ORDER) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ORDER te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je ORDER koopt op MEXC!

Orderly Network (ORDER) Prijsgeschiedenis Door de ORDER prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ORDER prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ORDER Wil je weten waar je ORDER naartoe gaat? Onze ORDER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ORDER token!

