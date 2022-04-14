OraiDEX (ORAIX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OraiDEX (ORAIX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OraiDEX (ORAIX) Informatie Developed by Oraichain, OraiDEX is a CosmWasm smart contract-based decentralized exchange with multi-chain interoperability & optimal speed. Officiële website: https://oraidex.io/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x2d869aE129e308F94Cc47E66eaefb448CEe0d03e

OraiDEX (ORAIX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OraiDEX (ORAIX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 730.00K $ 730.00K $ 730.00K Hoogste ooit: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 Laagste ooit: $ 0.000870082373039555 $ 0.000870082373039555 $ 0.000870082373039555 Huidige prijs: $ 0.00073 $ 0.00073 $ 0.00073 Meer informatie over OraiDEX (ORAIX) prijs

OraiDEX (ORAIX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OraiDEX (ORAIX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ORAIX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ORAIX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ORAIX begrijpt, kun je de live prijs van ORAIX token verkennen!

OraiDEX (ORAIX) Prijsgeschiedenis Door de ORAIX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ORAIX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ORAIX Wil je weten waar je ORAIX naartoe gaat? Onze ORAIX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ORAIX token!

