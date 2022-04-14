Optimus (OPTIMUS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Optimus (OPTIMUS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Optimus (OPTIMUS) Informatie OPTIMUS is inspired by Elon Musk’s newest creation. They are building a decentralised AI venture fund and incubator. OPTIMUS is inspired by Elon Musk’s newest creation. They are building a decentralised AI venture fund and incubator. Officiële website: https://www.optimustoken.io/ Whitepaper: https://uploads-ssl.webflow.com/63cefa808d6cf9699675140d/6404da68e2cfd9e176f8f695_Optimus%20AI%20Whitepaper%20v1.0.1.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x562e362876c8aee4744fc2c6aac8394c312d215d Koop nu OPTIMUS!

Optimus (OPTIMUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Optimus (OPTIMUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 95.03M $ 95.03M $ 95.03M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Hoogste ooit: $ 0.62 $ 0.62 $ 0.62 Laagste ooit: $ 0.00004922259349794 $ 0.00004922259349794 $ 0.00004922259349794 Huidige prijs: $ 0.01951 $ 0.01951 $ 0.01951 Meer informatie over Optimus (OPTIMUS) prijs

Optimus (OPTIMUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Optimus (OPTIMUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OPTIMUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OPTIMUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OPTIMUS begrijpt, kun je de live prijs van OPTIMUS token verkennen!

Hoe koop je OPTIMUS? Wil je Optimus (OPTIMUS) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om OPTIMUS te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je OPTIMUS koopt op MEXC!

Optimus (OPTIMUS) Prijsgeschiedenis Door de OPTIMUS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de OPTIMUS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van OPTIMUS Wil je weten waar je OPTIMUS naartoe gaat? Onze OPTIMUS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OPTIMUS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!