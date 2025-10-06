BeursDEX+
De live OpenPad AI prijs vandaag is 0.001474 USD. Volg realtime OPAD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de OPAD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

OpenPad AI koers(OPAD)

1 OPAD naar USD live prijs:

$0.001474
-7.41%1D
USD
OpenPad AI (OPAD) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:30:59 (UTC+8)

OpenPad AI (OPAD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.001473
24u laag
$ 0.001675
24u hoog

$ 0.001473
$ 0.001675
--
--
-0.75%

-7.41%

+46.95%

+46.95%

OpenPad AI (OPAD) real-time prijs is $ 0.001474. De afgelopen 24 uur werd er OPAD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.001473 en een hoogtepunt van $ 0.001675, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De OPAD hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is OPAD met -0.75% veranderd in het afgelopen uur, -7.41% in de afgelopen 24 uur en +46.95% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

OpenPad AI (OPAD) Marktinformatie

--
$ 27.24K
$ 1.47M
--
1,000,000,000
BSC

De huidige marktkapitalisatie van OpenPad AI is --, met een handelsvolume van $ 27.24K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van OPAD is --, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.47M.

OpenPad AI (OPAD) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van OpenPad AI prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00011796-7.41%
30 dagen$ -0.002061-58.31%
60 dagen$ -0.019706-93.05%
90 dagen$ -0.018526-92.63%
OpenPad AI prijswijziging vandaag

OPAD registreerde vandaag een verandering van $ -0.00011796 (-7.41%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

OpenPad AI 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.002061 (-58.31%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

OpenPad AI 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,OPAD zien we een verandering van $ -0.019706 (-93.05%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

OpenPad AI 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.018526 (-92.63%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van OpenPad AI (OPAD) bekijken?

Bekijk nu de OpenPad AIprijsgeschiedenispagina.

Wat is OpenPad AI (OPAD)?

OPENPAD AI is a verticalized decentralized AI (deAI) stack that empowers the next generation of autonomous applications and super dApps. Our platform integrates essential components to build AI-powered decentralized innovation with high performance and cost efficiency.

OpenPad AI is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeOpenPad AI investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van OPAD staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over OpenPad AI lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je OpenPad AI aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

OpenPad AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal OpenPad AI (OPAD) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je OpenPad AI (OPAD) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor OpenPad AI te bekijken.

Bekijk nu de OpenPad AI prijsvoorspelling !

OpenPad AI (OPAD) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van OpenPad AI (OPAD) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van OPAD token !

Hoe koop je OpenPad AI (OPAD)?

Op zoek naar Hoe koop je OpenPad AI? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt OpenPad AI gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

OPAD naar lokale valuta's

1 OpenPad AI(OPAD) naar VND
38.78831
1 OpenPad AI(OPAD) naar AUD
A$0.00226996
1 OpenPad AI(OPAD) naar GBP
0.00112024
1 OpenPad AI(OPAD) naar EUR
0.00128238
1 OpenPad AI(OPAD) naar USD
$0.001474
1 OpenPad AI(OPAD) naar MYR
RM0.00617606
1 OpenPad AI(OPAD) naar TRY
0.0620554
1 OpenPad AI(OPAD) naar JPY
¥0.225522
1 OpenPad AI(OPAD) naar ARS
ARS$2.14867928
1 OpenPad AI(OPAD) naar RUB
0.11986568
1 OpenPad AI(OPAD) naar INR
0.13068484
1 OpenPad AI(OPAD) naar IDR
Rp24.56665684
1 OpenPad AI(OPAD) naar PHP
0.08675964
1 OpenPad AI(OPAD) naar EGP
￡E.0.06988234
1 OpenPad AI(OPAD) naar BRL
R$0.0079596
1 OpenPad AI(OPAD) naar CAD
C$0.00207834
1 OpenPad AI(OPAD) naar BDT
0.1796806
1 OpenPad AI(OPAD) naar NGN
2.126982
1 OpenPad AI(OPAD) naar COP
$5.691114
1 OpenPad AI(OPAD) naar ZAR
R.0.02576552
1 OpenPad AI(OPAD) naar UAH
0.06202592
1 OpenPad AI(OPAD) naar TZS
T.Sh.3.621618
1 OpenPad AI(OPAD) naar VES
Bs0.328702
1 OpenPad AI(OPAD) naar CLP
$1.394404
1 OpenPad AI(OPAD) naar PKR
Rs0.41672928
1 OpenPad AI(OPAD) naar KZT
0.7725234
1 OpenPad AI(OPAD) naar THB
฿0.04796396
1 OpenPad AI(OPAD) naar TWD
NT$0.04557608
1 OpenPad AI(OPAD) naar AED
د.إ0.00540958
1 OpenPad AI(OPAD) naar CHF
Fr0.00119394
1 OpenPad AI(OPAD) naar HKD
HK$0.01145298
1 OpenPad AI(OPAD) naar AMD
֏0.5638787
1 OpenPad AI(OPAD) naar MAD
.د.م0.01372294
1 OpenPad AI(OPAD) naar MXN
$0.02751958
1 OpenPad AI(OPAD) naar SAR
ريال0.0055275
1 OpenPad AI(OPAD) naar ETB
Br0.2254483
1 OpenPad AI(OPAD) naar KES
KSh0.19042606
1 OpenPad AI(OPAD) naar JOD
د.أ0.001045066
1 OpenPad AI(OPAD) naar PLN
0.0054538
1 OpenPad AI(OPAD) naar RON
лв0.00651508
1 OpenPad AI(OPAD) naar SEK
kr0.01412092
1 OpenPad AI(OPAD) naar BGN
лв0.0025058
1 OpenPad AI(OPAD) naar HUF
Ft0.49746026
1 OpenPad AI(OPAD) naar CZK
0.0312488
1 OpenPad AI(OPAD) naar KWD
د.ك0.000452518
1 OpenPad AI(OPAD) naar ILS
0.00481998
1 OpenPad AI(OPAD) naar BOB
Bs0.01018534
1 OpenPad AI(OPAD) naar AZN
0.0025058
1 OpenPad AI(OPAD) naar TJS
SM0.01359028
1 OpenPad AI(OPAD) naar GEL
0.00400928
1 OpenPad AI(OPAD) naar AOA
Kz1.3448776
1 OpenPad AI(OPAD) naar BHD
.د.ب0.000555698
1 OpenPad AI(OPAD) naar BMD
$0.001474
1 OpenPad AI(OPAD) naar DKK
kr0.00956626
1 OpenPad AI(OPAD) naar HNL
L0.03882516
1 OpenPad AI(OPAD) naar MUR
0.06783348
1 OpenPad AI(OPAD) naar NAD
$0.02563286
1 OpenPad AI(OPAD) naar NOK
kr0.01507902
1 OpenPad AI(OPAD) naar NZD
$0.00260898
1 OpenPad AI(OPAD) naar PAB
B/.0.001474
1 OpenPad AI(OPAD) naar PGK
K0.0062645
1 OpenPad AI(OPAD) naar QAR
ر.ق0.00536536
1 OpenPad AI(OPAD) naar RSD
дин.0.15043644
1 OpenPad AI(OPAD) naar UZS
soʻm17.54761624
1 OpenPad AI(OPAD) naar ALL
L0.12397814
1 OpenPad AI(OPAD) naar ANG
ƒ0.00263846
1 OpenPad AI(OPAD) naar AWG
ƒ0.00263846
1 OpenPad AI(OPAD) naar BBD
$0.002948
1 OpenPad AI(OPAD) naar BAM
KM0.0025058
1 OpenPad AI(OPAD) naar BIF
Fr4.346826
1 OpenPad AI(OPAD) naar BND
$0.0019162
1 OpenPad AI(OPAD) naar BSD
$0.001474
1 OpenPad AI(OPAD) naar JMD
$0.23662122
1 OpenPad AI(OPAD) naar KHR
5.91967244
1 OpenPad AI(OPAD) naar KMF
Fr0.627924
1 OpenPad AI(OPAD) naar LAK
32.04347762
1 OpenPad AI(OPAD) naar LKR
රු0.44924572
1 OpenPad AI(OPAD) naar MDL
L0.02524962
1 OpenPad AI(OPAD) naar MGA
Ar6.639633
1 OpenPad AI(OPAD) naar MOP
P0.011792
1 OpenPad AI(OPAD) naar MVR
0.0226996
1 OpenPad AI(OPAD) naar MWK
MK2.55902614
1 OpenPad AI(OPAD) naar MZN
MT0.0942623
1 OpenPad AI(OPAD) naar NPR
रु0.20910164
1 OpenPad AI(OPAD) naar PYG
10.453608
1 OpenPad AI(OPAD) naar RWF
Fr2.138774
1 OpenPad AI(OPAD) naar SBD
$0.01213102
1 OpenPad AI(OPAD) naar SCR
0.0198253
1 OpenPad AI(OPAD) naar SRD
$0.056749
1 OpenPad AI(OPAD) naar SVC
$0.0128975
1 OpenPad AI(OPAD) naar SZL
L0.0256476
1 OpenPad AI(OPAD) naar TMT
m0.00517374
1 OpenPad AI(OPAD) naar TND
د.ت0.004330612
1 OpenPad AI(OPAD) naar TTD
$0.00999372
1 OpenPad AI(OPAD) naar UGX
Sh5.135416
1 OpenPad AI(OPAD) naar XAF
Fr0.841654
1 OpenPad AI(OPAD) naar XCD
$0.0039798
1 OpenPad AI(OPAD) naar XOF
Fr0.841654
1 OpenPad AI(OPAD) naar XPF
Fr0.151822
1 OpenPad AI(OPAD) naar BWP
P0.019899
1 OpenPad AI(OPAD) naar BZD
$0.00296274
1 OpenPad AI(OPAD) naar CVE
$0.14169562
1 OpenPad AI(OPAD) naar DJF
Fr0.260898
1 OpenPad AI(OPAD) naar DOP
$0.09471924
1 OpenPad AI(OPAD) naar DZD
د.ج0.1928729
1 OpenPad AI(OPAD) naar FJD
$0.00336072
1 OpenPad AI(OPAD) naar GNF
Fr12.81643
1 OpenPad AI(OPAD) naar GTQ
Q0.01129084
1 OpenPad AI(OPAD) naar GYD
$0.3083608
1 OpenPad AI(OPAD) naar ISK
kr0.185724

OpenPad AI bron

Voor een beter begrip van OpenPad AI kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van OpenPad AI
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over OpenPad AI

Hoeveel is OpenPad AI (OPAD) vandaag waard?
De live OPAD prijs in USD is 0.001474 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige OPAD naar USD prijs?
De huidige prijs van OPAD naar USD is $ 0.001474. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van OpenPad AI?
De marktkapitalisatie van OPAD is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van OPAD?
De circulerende voorraad van OPAD is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van OPAD?
OPAD bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van OPAD?
OPAD zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van OPAD?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van OPAD is $ 27.24K USD.
Zal OPAD dit jaar hoger gaan?
OPAD kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de OPAD prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
OpenPad AI (OPAD) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

OPAD-naar-USD calculator

Bedrag

OPAD
OPAD
USD
USD

1 OPAD = 0.001474 USD

Handel in OPAD

OPAD/USDT
$0.001474
-7.41%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

