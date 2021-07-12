OpenOcean (OOE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OpenOcean (OOE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OpenOcean (OOE) Informatie OpenOcean is the DeFi & CeFi full aggregator. OpenOcean finds the best price, no additional fees, and lowest slippage for traders on aggregated DeFi and CeFi by applying a deeply optimized intelligent routing algorithm. Besides the aggregation of swaps, OpenOcean will continue to aggregate derivative, yield, lending, and insurance products and launch its own combined margin products and intelligent wealth management service. Officiële website: https://openocean.finance/ Whitepaper: https://docs.openocean.finance/ Block explorer: https://bscscan.com/address/0x8ea5219a16c2dbf1d6335a6aa0c6bd45c50347c5

OpenOcean (OOE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OpenOcean (OOE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.22M $ 3.22M $ 3.22M Hoogste ooit: $ 1.0601 $ 1.0601 $ 1.0601 Laagste ooit: $ 0.002305108397428797 $ 0.002305108397428797 $ 0.002305108397428797 Huidige prijs: $ 0.003218 $ 0.003218 $ 0.003218 Meer informatie over OpenOcean (OOE) prijs

OpenOcean (OOE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OpenOcean (OOE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OOE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OOE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OOE begrijpt, kun je de live prijs van OOE token verkennen!

