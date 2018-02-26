Ontology Token (ONT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ontology Token (ONT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ontology Token (ONT) Informatie Ontologie is een nieuw high-performance publiek blockchainproject & een gedistribueerd vertrouwenssamenwerkingsplatform. Ontologie biedt nieuwe high-performance publieke blockchains die een reeks complete gedistribueerde grootboeken en smart contract systemen omvatten. Het Ontologie blockchain framework ondersteunt publieke blockchain systemen en is in staat om verschillende publieke blockchains aan te passen voor verschillende toepassingen. Ontologie ondersteunt samenwerking tussen ketennetwerken met zijn diverse protocolgroepen. Ontologie zal voortdurend gemeenschappelijke modules bieden op de onderliggende infrastructuur voor verschillende soorten gedistribueerde scenario's, zoals die voor het gedistribueerde digitale identiteitsframework, gedistribueerd gegevensuitwisselingsprotocol, enzovoort. Op basis van specifieke scenario vereisten zal Ontologie blijven werken aan nieuwe gemeenschappelijke modules. Officiële website: https://ont.io/ Whitepaper: https://docs.ont.io Block explorer: https://explorer.ont.io/

Ontology Token (ONT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ontology Token (ONT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 114.15M $ 114.15M $ 114.15M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 914.70M $ 914.70M $ 914.70M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 124.80M $ 124.80M $ 124.80M Hoogste ooit: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 Laagste ooit: $ 0.1058056271007376 $ 0.1058056271007376 $ 0.1058056271007376 Huidige prijs: $ 0.1248 $ 0.1248 $ 0.1248 Meer informatie over Ontology Token (ONT) prijs

Ontology Token (ONT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ontology Token (ONT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ONT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ONT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ONT begrijpt, kun je de live prijs van ONT token verkennen!

