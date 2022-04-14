Open Meta City (OMZ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Open Meta City (OMZ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Open Meta City (OMZ) Informatie Open Meta City is an Own to Earn (O2E) platform combining Web 2 and Web 3 to transform real estate and public engagement, aiming for mass adoption by appealing to users to enhance their digital and physical experiences through gamification, educational initiatives, and tokenization. It integrates virtual experiences with real-life elements and fosters a dynamic community where users can engage in various events and activities. Officiële website: https://openmeta.city Whitepaper: https://openmetacity.gitbook.io Block explorer: https://etherscan.io/address/0xd7D9BaBf56A66dAFF2aC5dc96F7e886c05124676

Open Meta City (OMZ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Open Meta City (OMZ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.45M $ 7.45M $ 7.45M Hoogste ooit: $ 1 $ 1 $ 1 Laagste ooit: $ 0.024197755028998087 $ 0.024197755028998087 $ 0.024197755028998087 Huidige prijs: $ 0.03724 $ 0.03724 $ 0.03724 Meer informatie over Open Meta City (OMZ) prijs

Open Meta City (OMZ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Open Meta City (OMZ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OMZ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OMZ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OMZ begrijpt, kun je de live prijs van OMZ token verkennen!

Open Meta City (OMZ) Prijsgeschiedenis Door de OMZ prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de OMZ prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van OMZ Wil je weten waar je OMZ naartoe gaat? Onze OMZ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OMZ token!

