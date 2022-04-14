Doge Eat Doge (OMNOM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Doge Eat Doge (OMNOM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Doge Eat Doge (OMNOM) Informatie Doge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain. Doge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain. Officiële website: https://omnomtoken.dog/ Block explorer: https://explorer.dogechain.dog/token/0xe3fcA919883950c5cD468156392a6477Ff5d18de Koop nu OMNOM!

Doge Eat Doge (OMNOM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Doge Eat Doge (OMNOM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.89M $ 3.89M $ 3.89M Totale voorraad: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Circulerende voorraad: $ 310.00T $ 310.00T $ 310.00T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.54M $ 12.54M $ 12.54M Hoogste ooit: $ 0.000000275 $ 0.000000275 $ 0.000000275 Laagste ooit: $ 0.000000000391902867 $ 0.000000000391902867 $ 0.000000000391902867 Huidige prijs: $ 0.0000000125432 $ 0.0000000125432 $ 0.0000000125432 Meer informatie over Doge Eat Doge (OMNOM) prijs

Doge Eat Doge (OMNOM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Doge Eat Doge (OMNOM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OMNOM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OMNOM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OMNOM begrijpt, kun je de live prijs van OMNOM token verkennen!

Doge Eat Doge (OMNOM) Prijsgeschiedenis Door de OMNOM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de OMNOM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van OMNOM Wil je weten waar je OMNOM naartoe gaat? Onze OMNOM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OMNOM token!

