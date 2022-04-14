OMNIA Protocol (OMNIA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OMNIA Protocol (OMNIA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OMNIA Protocol (OMNIA) Informatie OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time. OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time. Officiële website: https://omniatech.io Whitepaper: https://whitepaper.omniatech.io Block explorer: https://etherscan.io/token/0x2e7e487d84b5baba5878a9833fb394bc89633fd7 Koop nu OMNIA!

OMNIA Protocol (OMNIA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OMNIA Protocol (OMNIA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 704.00K $ 704.00K $ 704.00K Hoogste ooit: $ 1.9103 $ 1.9103 $ 1.9103 Laagste ooit: $ 0.006599204385962569 $ 0.006599204385962569 $ 0.006599204385962569 Huidige prijs: $ 0.00704 $ 0.00704 $ 0.00704 Meer informatie over OMNIA Protocol (OMNIA) prijs

OMNIA Protocol (OMNIA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OMNIA Protocol (OMNIA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OMNIA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OMNIA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OMNIA begrijpt, kun je de live prijs van OMNIA token verkennen!

Hoe koop je OMNIA? Wil je OMNIA Protocol (OMNIA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om OMNIA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je OMNIA koopt op MEXC!

OMNIA Protocol (OMNIA) Prijsgeschiedenis Door de OMNIA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de OMNIA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van OMNIA Wil je weten waar je OMNIA naartoe gaat? Onze OMNIA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OMNIA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!