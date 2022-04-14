Omni Network (OMNI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Omni Network (OMNI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Omni Network (OMNI) Informatie Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers. Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers. Officiële website: https://omni.network/ Whitepaper: https://docs.omni.network/whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x36e66fbbce51e4cd5bd3c62b637eb411b18949d4 Koop nu OMNI!

Omni Network (OMNI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Omni Network (OMNI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 145.12M $ 145.12M $ 145.12M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 34.48M $ 34.48M $ 34.48M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 420.90M $ 420.90M $ 420.90M Hoogste ooit: $ 49.48 $ 49.48 $ 49.48 Laagste ooit: $ 1.3721862533418974 $ 1.3721862533418974 $ 1.3721862533418974 Huidige prijs: $ 4.209 $ 4.209 $ 4.209 Meer informatie over Omni Network (OMNI) prijs

Omni Network (OMNI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Omni Network (OMNI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OMNI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OMNI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OMNI begrijpt, kun je de live prijs van OMNI token verkennen!

