OmiseGo (OMG) Tokenomie

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017. Officiële website: https://omg.network/ Whitepaper: https://docs.omg.network/ Block explorer: https://omg.eco/blockexplorer

OmiseGo (OMG) Tokenomieen prijsanalyse Marktkapitalisatie: $ 23.16M Totale voorraad: $ 140.25M Circulerende voorraad: $ 140.25M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.16M Hoogste ooit: $ 20.072 Laagste ooit: $ 0.15928144462232055 Huidige prijs: $ 0.16513

OmiseGo (OMG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OmiseGo (OMG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OMG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OMG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OMG begrijpt, kun je de live prijs van OMG token verkennen!

