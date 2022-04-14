OKAMI Project (OKM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OKAMI Project (OKM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OKAMI Project (OKM) Informatie Okami provide a unique Web3 Wallet service and credit card offering that allows users to contribute to society while investing and trading cryptocurrency. When users use the OKAMI Card, a credit card linked to the OKAMI Wallet, the fees associated with the card are donated to animal welfare organizations. Furthermore, the OKAMI Coins (OKM) stored in the OKAMI Wallet are consumed during transactions, with a portion of them being allocated to support animal protection efforts. Officiële website: https://okami.org/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x6f0e4623c17fad316f61432e873765efe5010681

OKAMI Project (OKM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OKAMI Project (OKM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 135.91M $ 135.91M $ 135.91M Hoogste ooit: $ 0.0005 $ 0.0005 $ 0.0005 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.000013591 $ 0.000013591 $ 0.000013591 Meer informatie over OKAMI Project (OKM) prijs

OKAMI Project (OKM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OKAMI Project (OKM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OKM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OKM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OKM begrijpt, kun je de live prijs van OKM token verkennen!

OKAMI Project (OKM) Prijsgeschiedenis Door de OKM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de OKM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van OKM Wil je weten waar je OKM naartoe gaat? Onze OKM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OKM token!

