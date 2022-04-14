Space Nation (OIK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Space Nation (OIK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Space Nation (OIK) Informatie Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop. At the heart of Space Nation’s vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds. Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop. At the heart of Space Nation’s vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds. Officiële website: https://spacenation.online/ Whitepaper: https://static.spacenation.online/assets/litepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/address/0x6E7F11641c1EC71591828E531334192d622703F7 Koop nu OIK!

Space Nation (OIK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Space Nation (OIK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.50M $ 8.50M $ 8.50M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 248.63M $ 248.63M $ 248.63M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 34.19M $ 34.19M $ 34.19M Hoogste ooit: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 Laagste ooit: $ 0.01431035188800632 $ 0.01431035188800632 $ 0.01431035188800632 Huidige prijs: $ 0.03419 $ 0.03419 $ 0.03419 Meer informatie over Space Nation (OIK) prijs

Space Nation (OIK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Space Nation (OIK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OIK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OIK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OIK begrijpt, kun je de live prijs van OIK token verkennen!

Hoe koop je OIK? Wil je Space Nation (OIK) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om OIK te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je OIK koopt op MEXC!

Space Nation (OIK) Prijsgeschiedenis Door de OIK prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de OIK prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van OIK Wil je weten waar je OIK naartoe gaat? Onze OIK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OIK token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!