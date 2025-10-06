BeursDEX+
De live OHO PLUS prijs vandaag is 0.6 USD. Volg realtime OHO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de OHO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

OHO PLUS koers(OHO)

$0.6
$0.6$0.6
+32.32%1D
OHO PLUS (OHO) live prijsgrafiek
OHO PLUS (OHO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.437614
$ 0.437614$ 0.437614
24u laag
$ 0.6
$ 0.6$ 0.6
24u hoog

$ 0.437614
$ 0.437614$ 0.437614

$ 0.6
$ 0.6$ 0.6

--
----

--
----

+21.56%

+32.32%

+20.05%

+20.05%

OHO PLUS (OHO) real-time prijs is $ 0.6. De afgelopen 24 uur werd er OHO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.437614 en een hoogtepunt van $ 0.6, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De OHO hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is OHO met +21.56% veranderd in het afgelopen uur, +32.32% in de afgelopen 24 uur en +20.05% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

OHO PLUS (OHO) Marktinformatie

--
----

$ 182.64K
$ 182.64K$ 182.64K

$ 100.80M
$ 100.80M$ 100.80M

--
----

168,000,000
168,000,000 168,000,000

BSC

De huidige marktkapitalisatie van OHO PLUS is --, met een handelsvolume van $ 182.64K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van OHO is --, met een totale voorraad van 168000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 100.80M.

OHO PLUS (OHO) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van OHO PLUS prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.14655381+32.32%
30 dagen$ +0.104461+21.08%
60 dagen$ -0.199132-24.92%
90 dagen$ +0.599+59,900.00%
OHO PLUS prijswijziging vandaag

OHO registreerde vandaag een verandering van $ +0.14655381 (+32.32%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

OHO PLUS 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.104461 (+21.08%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

OHO PLUS 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,OHO zien we een verandering van $ -0.199132 (-24.92%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

OHO PLUS 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.599 (+59,900.00%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van OHO PLUS (OHO) bekijken?

Bekijk nu de OHO PLUSprijsgeschiedenispagina.

Wat is OHO PLUS (OHO)?

OHO+ is a type of digital asset developed by ONFA Fintech, within the ONFA ecosystem. The objective of OHO is to become a cryptocurrency that delivers sustainable value through the integration of Web3, blockchain, AI, and incentive mechanisms that encourage community contributions to the network.

OHO PLUS is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeOHO PLUS investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van OHO staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over OHO PLUS lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je OHO PLUS aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

OHO PLUS Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal OHO PLUS (OHO) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je OHO PLUS (OHO) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor OHO PLUS te bekijken.

Bekijk nu de OHO PLUS prijsvoorspelling !

OHO PLUS (OHO) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van OHO PLUS (OHO) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van OHO token !

Hoe koop je OHO PLUS (OHO)?

Op zoek naar Hoe koop je OHO PLUS? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt OHO PLUS gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

OHO naar lokale valuta's

OHO PLUS bron

Voor een beter begrip van OHO PLUS kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van OHO PLUS
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over OHO PLUS

Hoeveel is OHO PLUS (OHO) vandaag waard?
De live OHO prijs in USD is 0.6 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige OHO naar USD prijs?
De huidige prijs van OHO naar USD is $ 0.6. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van OHO PLUS?
De marktkapitalisatie van OHO is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van OHO?
De circulerende voorraad van OHO is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van OHO?
OHO bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van OHO?
OHO zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van OHO?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van OHO is $ 182.64K USD.
Zal OHO dit jaar hoger gaan?
OHO kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de OHO prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

