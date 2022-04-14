OGPU (OGPU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OGPU (OGPU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OGPU (OGPU) Informatie The OpenGPU Network aims to establish a true decentralized physical infrastructure network (DePIN) and an ecosystem on top of it for efficient distribution of computation-heavy tasks, such as AI training and inference, across a network of global peers. Officiële website: https://opengpu.network/ Whitepaper: https://opengpu.network/docs/whitepaper.pdf Block explorer: https://ogpuscan.io/

OGPU (OGPU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OGPU (OGPU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Totale voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 19.64M $ 19.64M $ 19.64M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M Hoogste ooit: $ 0.378 $ 0.378 $ 0.378 Laagste ooit: $ 0.05277848051269474 $ 0.05277848051269474 $ 0.05277848051269474 Huidige prijs: $ 0.1234 $ 0.1234 $ 0.1234 Meer informatie over OGPU (OGPU) prijs

OGPU (OGPU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OGPU (OGPU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OGPU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OGPU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OGPU begrijpt, kun je de live prijs van OGPU token verkennen!

Hoe koop je OGPU?

OGPU (OGPU) Prijsgeschiedenis Door de OGPU prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de OGPU prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van OGPU Wil je weten waar je OGPU naartoe gaat? Onze OGPU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OGPU token!

