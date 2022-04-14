Oggy inu (OGGYETH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Oggy inu (OGGYETH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Oggy inu (OGGYETH) Informatie Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world. Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world. Officiële website: https://oggyinu.com/ Whitepaper: https://oggy-inu.gitbook.io/docs-eth/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x7e877b99897d514da01bd1d177e693ec639961af Koop nu OGGYETH!

Oggy inu (OGGYETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Oggy inu (OGGYETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 35.12K $ 35.12K $ 35.12K Totale voorraad: $ 201.27B $ 201.27B $ 201.27B Circulerende voorraad: $ 201.27B $ 201.27B $ 201.27B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 73.29K $ 73.29K $ 73.29K Hoogste ooit: $ 0.00002336 $ 0.00002336 $ 0.00002336 Laagste ooit: $ 0.000000055800536439 $ 0.000000055800536439 $ 0.000000055800536439 Huidige prijs: $ 0.0000001745 $ 0.0000001745 $ 0.0000001745 Meer informatie over Oggy inu (OGGYETH) prijs

Oggy inu (OGGYETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Oggy inu (OGGYETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OGGYETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OGGYETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OGGYETH begrijpt, kun je de live prijs van OGGYETH token verkennen!

Hoe koop je OGGYETH? Wil je Oggy inu (OGGYETH) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om OGGYETH te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je OGGYETH koopt op MEXC!

Oggy inu (OGGYETH) Prijsgeschiedenis Door de OGGYETH prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de OGGYETH prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van OGGYETH Wil je weten waar je OGGYETH naartoe gaat? Onze OGGYETH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OGGYETH token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!