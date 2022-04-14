ONFA Token (OFT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ONFA Token (OFT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ONFA Token (OFT) Informatie ONFA is a versatile and convenient cryptocurrency wallet that allows users to store, manage, and trade various cryptocurrencies with ease. ONFA is a versatile and convenient cryptocurrency wallet that allows users to store, manage, and trade various cryptocurrencies with ease. Officiële website: https://onfa.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1B5myQk8TRo6saTMsA47raZmw7pZCVzBU/view Block explorer: https://bscscan.com/token/0x297c6470cc7a3fe5cf8e5d977c33a2d4b4d9b126 Koop nu OFT!

ONFA Token (OFT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ONFA Token (OFT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 288.88M $ 288.88M $ 288.88M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 243.21M $ 243.21M $ 243.21M Hoogste ooit: $ 1.622 $ 1.622 $ 1.622 Laagste ooit: $ 0.12831404520187653 $ 0.12831404520187653 $ 0.12831404520187653 Huidige prijs: $ 0.8107 $ 0.8107 $ 0.8107 Meer informatie over ONFA Token (OFT) prijs

ONFA Token (OFT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ONFA Token (OFT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OFT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OFT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OFT begrijpt, kun je de live prijs van OFT token verkennen!

Hoe koop je OFT? Wil je ONFA Token (OFT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om OFT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je OFT koopt op MEXC!

ONFA Token (OFT) Prijsgeschiedenis Door de OFT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de OFT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van OFT Wil je weten waar je OFT naartoe gaat? Onze OFT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OFT token!

