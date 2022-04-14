OCTA (OCTA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OCTA (OCTA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OCTA (OCTA) Informatie OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity. OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity. Officiële website: https://octa.space Whitepaper: https://whitepaper.octa.space/octaspace-whitepaper.pdf Block explorer: https://scan.octa.space/ Koop nu OCTA!

OCTA (OCTA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OCTA (OCTA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.73M $ 16.73M $ 16.73M Totale voorraad: $ 37.96M $ 37.96M $ 37.96M Circulerende voorraad: $ 39.02M $ 39.02M $ 39.02M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.58M $ 20.58M $ 20.58M Hoogste ooit: $ 2.43 $ 2.43 $ 2.43 Laagste ooit: $ 0.12048842260800421 $ 0.12048842260800421 $ 0.12048842260800421 Huidige prijs: $ 0.4287 $ 0.4287 $ 0.4287 Meer informatie over OCTA (OCTA) prijs

OCTA (OCTA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OCTA (OCTA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OCTA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OCTA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OCTA begrijpt, kun je de live prijs van OCTA token verkennen!

Hoe koop je OCTA? Wil je OCTA (OCTA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om OCTA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je OCTA koopt op MEXC!

OCTA (OCTA) Prijsgeschiedenis Door de OCTA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de OCTA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van OCTA Wil je weten waar je OCTA naartoe gaat? Onze OCTA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OCTA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!