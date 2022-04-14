Omnity Network (OCT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Omnity Network (OCT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Omnity Network (OCT) Informatie The Asset Hub of the Bitcoin Ecosystem. Omnity is a fully on-chain and easy-to-use bridge for Bitcoin token holders. The Asset Hub of the Bitcoin Ecosystem. Omnity is a fully on-chain and easy-to-use bridge for Bitcoin token holders. Officiële website: https://www.omnity.network/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/10RSrGfj2Z-LmVhuAXX0Jon-9P9CO6k5ZNfS2hrQB72I/edit?tab=t.0#heading=h.5qlvro4pcib6 Block explorer: https://explorer.omnity.network/ Koop nu OCT!

Omnity Network (OCT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Omnity Network (OCT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.84M $ 8.84M $ 8.84M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.84M $ 8.84M $ 8.84M Hoogste ooit: $ 6.991 $ 6.991 $ 6.991 Laagste ooit: $ 0.03422018341808665 $ 0.03422018341808665 $ 0.03422018341808665 Huidige prijs: $ 0.08837 $ 0.08837 $ 0.08837 Meer informatie over Omnity Network (OCT) prijs

Omnity Network (OCT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Omnity Network (OCT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OCT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OCT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OCT begrijpt, kun je de live prijs van OCT token verkennen!

Hoe koop je OCT? Wil je Omnity Network (OCT) toevoegen aan je portfolio?

Omnity Network (OCT) Prijsgeschiedenis Door de OCT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de OCT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van OCT Wil je weten waar je OCT naartoe gaat? Onze OCT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OCT token!

