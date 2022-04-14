Orbiter Finance (OBT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Orbiter Finance (OBT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Orbiter Finance (OBT) Informatie Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era. Officiële website: https://www.orbiter.finance Block explorer: https://etherscan.io/token/0x4af322Ff4A6f2858F6B51E546B9EC499654493C5

Orbiter Finance (OBT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Orbiter Finance (OBT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 23.18M $ 23.18M $ 23.18M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 4.90B $ 4.90B $ 4.90B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 47.30M $ 47.30M $ 47.30M Hoogste ooit: $ 0.033718 $ 0.033718 $ 0.033718 Laagste ooit: $ 0.00458797014999719 $ 0.00458797014999719 $ 0.00458797014999719 Huidige prijs: $ 0.00473 $ 0.00473 $ 0.00473 Meer informatie over Orbiter Finance (OBT) prijs

Orbiter Finance (OBT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Orbiter Finance (OBT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OBT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OBT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OBT begrijpt, kun je de live prijs van OBT token verkennen!

Orbiter Finance (OBT) Prijsgeschiedenis Door de OBT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de OBT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van OBT Wil je weten waar je OBT naartoe gaat? Onze OBT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OBT token!

