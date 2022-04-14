ORBOFI (OBI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ORBOFI (OBI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ORBOFI (OBI) Informatie Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3. Officiële website: https://www.orbofi.com/ Whitepaper: https://wiki.orbofi.com/learn Block explorer: https://etherscan.io/token/0xbb3a8fd6ec4bf0fdc6cd2739b1e41192d12b1873

ORBOFI (OBI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ORBOFI (OBI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 434.35K $ 434.35K $ 434.35K Totale voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Circulerende voorraad: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 776.20K $ 776.20K $ 776.20K Hoogste ooit: $ 0.1055 $ 0.1055 $ 0.1055 Laagste ooit: $ 0.000369650979778474 $ 0.000369650979778474 $ 0.000369650979778474 Huidige prijs: $ 0.0003881 $ 0.0003881 $ 0.0003881 Meer informatie over ORBOFI (OBI) prijs

ORBOFI (OBI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ORBOFI (OBI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OBI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OBI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OBI begrijpt, kun je de live prijs van OBI token verkennen!

