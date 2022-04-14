Net Zero Climate (NZC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Net Zero Climate (NZC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Net Zero Climate (NZC) Informatie As the climate crisis intensifies, voluntary projects aimed at reducing carbon emissions are increasing, leading to the growth of the carbon credit market. The GESIA project has introduced a blockchain mainnet to enhance transparency in carbon absorption and reduction activities, with plans to launch the NZC token and a carbon credit exchange in Q4 2024. The NZC token will be used for trading on the BNB Chain and carbon credit trading on the GESIA Chain. Additionally, the Carbon Monster donation app was launched in Q2 2024, and the carbon certification wallet is set for release in Q3 2024, allowing users to tokenize and store carbon credits. The GESIA X Carbon Exchange will launch in Q4 2024, enabling the trade of tokenized carbon credits. Officiële website: https://www.gesia.io Whitepaper: https://gesia-project-whitepaper-en.gesia.io Block explorer: https://etherscan.io/token/0x719deb67fec9b4c7233b0cf6415f5dc80b6c62d3

Net Zero Climate (NZC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Net Zero Climate (NZC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 91.10M $ 91.10M $ 91.10M Hoogste ooit: $ 5 $ 5 $ 5 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.01822 $ 0.01822 $ 0.01822 Meer informatie over Net Zero Climate (NZC) prijs

Net Zero Climate (NZC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Net Zero Climate (NZC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NZC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NZC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NZC begrijpt, kun je de live prijs van NZC token verkennen!

