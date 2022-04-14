NYM (NYM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NYM (NYM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NYM (NYM) Informatie NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes. Officiële website: https://nym.com/ Whitepaper: https://nym.com/nym-whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/address/0x525A8F6F3Ba4752868cde25164382BfbaE3990e1

NYM (NYM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NYM (NYM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 38.90M $ 38.90M $ 38.90M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 817.12M $ 817.12M $ 817.12M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 47.61M $ 47.61M $ 47.61M Hoogste ooit: $ 3.2638 $ 3.2638 $ 3.2638 Laagste ooit: $ 0.03966313782793887 $ 0.03966313782793887 $ 0.03966313782793887 Huidige prijs: $ 0.04761 $ 0.04761 $ 0.04761 Meer informatie over NYM (NYM) prijs

NYM (NYM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NYM (NYM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NYM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NYM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NYM begrijpt, kun je de live prijs van NYM token verkennen!

NYM (NYM) Prijsgeschiedenis Door de NYM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NYM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NYM Wil je weten waar je NYM naartoe gaat? Onze NYM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NYM token!

