Numerico (NWC) Informatie Numerico is a self-sustaining all-in-one ecosystem that empowers even complete crypto beginners to confidently enter and thrive in the crypto space. Our ecosystem offers solutions like an AI copy trading platform Mercury Trade, Numerico's layer two blockchain solution, a range of unique AI products that will enhance your trading success rate, keep you safe when trading on DEXs and help you build on-chain products even if you have no experience with coding. Additionally, Numerico offers a financial product that allows you to seamlessly spend your ecosystem profits while providing real yields to stakers. Officiële website: https://numerico.ai/ Whitepaper: https://numerico.ai/docs/Whitepaper.pdf Block explorer: https://stellar.expert/explorer/public/asset/NWC-GAAPUOQWOZAG3PENRN7FEPYWXVGJBJVBL6EUE2ZHN5TSY7WBXQDO7AY2

Numerico (NWC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Numerico (NWC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Totale voorraad: $ 270.05M $ 270.05M $ 270.05M Circulerende voorraad: $ 150.40M $ 150.40M $ 150.40M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Hoogste ooit: $ 0.43 $ 0.43 $ 0.43 Laagste ooit: $ 0.009872830438325113 $ 0.009872830438325113 $ 0.009872830438325113 Huidige prijs: $ 0.01204 $ 0.01204 $ 0.01204 Meer informatie over Numerico (NWC) prijs

Numerico (NWC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Numerico (NWC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NWC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NWC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NWC begrijpt, kun je de live prijs van NWC token verkennen!

Hoe koop je NWC? Wil je Numerico (NWC) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om NWC te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je NWC koopt op MEXC!

Numerico (NWC) Prijsgeschiedenis Door de NWC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NWC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NWC Wil je weten waar je NWC naartoe gaat? Onze NWC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NWC token!

