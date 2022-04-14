NvirWorld (NVIR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NvirWorld (NVIR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NvirWorld (NVIR) Informatie Complete blockchain company with DAPP, NFT, DeFi, leading up to next gen mainnet incorporating patent CBDC technology. Complete blockchain company with DAPP, NFT, DeFi, leading up to next gen mainnet incorporating patent CBDC technology. Officiële website: https://www.nuralchain.org/ Whitepaper: https://whitepaper.nuralchain.org/ Block explorer: https://etherscan.io/address/0x9d71ce49ab8a0e6d2a1e7bfb89374c9392fd6804 Koop nu NVIR!

NvirWorld (NVIR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NvirWorld (NVIR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 174.72K $ 174.72K $ 174.72K Totale voorraad: $ 10.70B $ 10.70B $ 10.70B Circulerende voorraad: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Hoogste ooit: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.000166 $ 0.000166 $ 0.000166 Meer informatie over NvirWorld (NVIR) prijs

NvirWorld (NVIR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NvirWorld (NVIR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NVIR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NVIR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NVIR begrijpt, kun je de live prijs van NVIR token verkennen!

Hoe koop je NVIR? Wil je NvirWorld (NVIR) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om NVIR te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je NVIR koopt op MEXC!

NvirWorld (NVIR) Prijsgeschiedenis Door de NVIR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NVIR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NVIR Wil je weten waar je NVIR naartoe gaat? Onze NVIR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NVIR token!

