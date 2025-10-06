BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live NVIDIA xStock prijs vandaag is 197.72 USD. Volg realtime NVDAX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NVDAX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live NVIDIA xStock prijs vandaag is 197.72 USD. Volg realtime NVDAX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NVDAX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over NVDAX

NVDAX Prijsinformatie

Wat is NVDAX

NVDAX officiële website

NVDAX tokenomie

NVDAX Prijsvoorspelling

NVDAX Geschiedenis

NVDAX koopgids

NVDAX-naar-Fiat valutaconversie

NVDAX spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

NVIDIA xStock logo

NVIDIA xStock koers(NVDAX)

1 NVDAX naar USD live prijs:

$197.64
$197.64$197.64
-1.82%1D
USD
NVIDIA xStock (NVDAX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:53:20 (UTC+8)

NVIDIA xStock (NVDAX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 194.02
$ 194.02$ 194.02
24u laag
$ 203.82
$ 203.82$ 203.82
24u hoog

$ 194.02
$ 194.02$ 194.02

$ 203.82
$ 203.82$ 203.82

$ 211.55444406079573
$ 211.55444406079573$ 211.55444406079573

$ 150.17117069595338
$ 150.17117069595338$ 150.17117069595338

-0.29%

-1.82%

-5.05%

-5.05%

NVIDIA xStock (NVDAX) real-time prijs is $ 197.72. De afgelopen 24 uur werd er NVDAX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 194.02 en een hoogtepunt van $ 203.82, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NVDAX hoogste prijs aller tijden is $ 211.55444406079573, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 150.17117069595338 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NVDAX met -0.29% veranderd in het afgelopen uur, -1.82% in de afgelopen 24 uur en -5.05% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

NVIDIA xStock (NVDAX) Marktinformatie

No.769

$ 20.47M
$ 20.47M$ 20.47M

$ 74.76K
$ 74.76K$ 74.76K

$ 20.47M
$ 20.47M$ 20.47M

103.55K
103.55K 103.55K

--
----

103,553.68308334
103,553.68308334 103,553.68308334

SOL

De huidige marktkapitalisatie van NVIDIA xStock is $ 20.47M, met een handelsvolume van $ 74.76K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NVDAX is 103.55K, met een totale voorraad van 103553.68308334. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 20.47M.

NVIDIA xStock (NVDAX) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van NVIDIA xStock prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -3.6637-1.82%
30 dagen$ +10.89+5.82%
60 dagen$ +30.86+18.49%
90 dagen$ +16.55+9.13%
NVIDIA xStock prijswijziging vandaag

NVDAX registreerde vandaag een verandering van $ -3.6637 (-1.82%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

NVIDIA xStock 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +10.89 (+5.82%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

NVIDIA xStock 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,NVDAX zien we een verandering van $ +30.86 (+18.49%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

NVIDIA xStock 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +16.55 (+9.13%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van NVIDIA xStock (NVDAX) bekijken?

Bekijk nu de NVIDIA xStockprijsgeschiedenispagina.

Wat is NVIDIA xStock (NVDAX)?

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeNVIDIA xStock investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van NVDAX staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over NVIDIA xStock lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je NVIDIA xStock aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

NVIDIA xStock Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal NVIDIA xStock (NVDAX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je NVIDIA xStock (NVDAX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor NVIDIA xStock te bekijken.

Bekijk nu de NVIDIA xStock prijsvoorspelling !

NVIDIA xStock (NVDAX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van NVIDIA xStock (NVDAX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van NVDAX token !

Hoe koop je NVIDIA xStock (NVDAX)?

Op zoek naar Hoe koop je NVIDIA xStock? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt NVIDIA xStock gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

NVDAX naar lokale valuta's

1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar VND
5,203,001.8
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar AUD
A$304.4888
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar GBP
150.2672
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar EUR
172.0164
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar USD
$197.72
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar MYR
RM828.4468
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar TRY
8,324.012
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar JPY
¥30,251.16
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar ARS
ARS$288,220.3984
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar RUB
16,062.7728
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar INR
17,523.9236
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar IDR
Rp3,295,332.0152
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar PHP
11,639.7764
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar EGP
￡E.9,367.9736
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar BRL
R$1,065.7108
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar CAD
C$278.7852
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar BDT
24,102.068
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar NGN
285,309.96
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar COP
$763,396.92
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar ZAR
R.3,456.1456
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar UAH
8,320.0576
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar TZS
T.Sh.485,798.04
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar VES
Bs44,091.56
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar CLP
$187,043.12
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar PKR
Rs55,899.3984
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar KZT
103,625.052
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar THB
฿6,429.8544
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar TWD
NT$6,111.5252
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar AED
د.إ725.6324
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar CHF
Fr160.1532
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar HKD
HK$1,536.2844
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar AMD
֏75,637.786
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar MAD
.د.م1,840.7732
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar MXN
$3,691.4324
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar SAR
ريال741.45
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar ETB
Br30,241.274
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar KES
KSh25,543.4468
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar JOD
د.أ140.18348
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar PLN
731.564
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar RON
лв873.9224
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar SEK
kr1,894.1576
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar BGN
лв336.124
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar HUF
Ft66,728.5228
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar CZK
4,191.664
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar KWD
د.ك60.70004
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar ILS
646.5444
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar BOB
Bs1,366.2452
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar AZN
336.124
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar TJS
SM1,822.9784
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar GEL
537.7984
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar AOA
Kz180,399.728
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar BHD
.د.ب74.34272
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar BMD
$197.72
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar DKK
kr1,285.18
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar HNL
L5,207.9448
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar MUR
9,099.0744
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar NAD
$3,438.3508
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar NOK
kr2,018.7212
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar NZD
$349.9644
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar PAB
B/.197.72
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar PGK
K840.31
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar QAR
ر.ق719.7008
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar RSD
дин.20,181.2804
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar UZS
soʻm2,353,809.1472
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar ALL
L16,630.2292
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar ANG
ƒ353.9188
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar AWG
ƒ353.9188
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar BBD
$395.44
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar BAM
KM336.124
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar BIF
Fr583,076.28
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar BND
$257.036
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar BSD
$197.72
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar JMD
$31,739.9916
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar KHR
794,055.3832
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar KMF
Fr84,228.72
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar LAK
4,298,260.7836
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar LKR
රු60,261.1016
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar MDL
L3,386.9436
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar MGA
Ar890,629.74
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar MOP
P1,581.76
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar MVR
3,044.888
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar MWK
MK343,263.6692
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar MZN
MT12,644.194
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar NPR
रु28,048.5592
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar PYG
1,402,230.24
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar RWF
Fr286,891.72
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar SBD
$1,627.2356
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar SCR
2,659.334
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar SRD
$7,612.22
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar SVC
$1,730.05
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar SZL
L3,440.328
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar TMT
m693.9972
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar TND
د.ت580.90136
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar TTD
$1,340.5416
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar UGX
Sh688,856.48
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar XAF
Fr112,898.12
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar XCD
$533.844
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar XOF
Fr112,898.12
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar XPF
Fr20,365.16
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar BWP
P2,669.22
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar BZD
$397.4172
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar CVE
$19,006.8236
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar DJF
Fr34,996.44
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar DOP
$12,705.4872
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar DZD
د.ج25,871.662
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar FJD
$450.8016
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar GNF
Fr1,719,175.4
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar GTQ
Q1,514.5352
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar GYD
$41,363.024
1 NVIDIA xStock(NVDAX) naar ISK
kr25,110.44

NVIDIA xStock bron

Voor een beter begrip van NVIDIA xStock kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van NVIDIA xStock
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over NVIDIA xStock

Hoeveel is NVIDIA xStock (NVDAX) vandaag waard?
De live NVDAX prijs in USD is 197.72 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige NVDAX naar USD prijs?
De huidige prijs van NVDAX naar USD is $ 197.72. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van NVIDIA xStock?
De marktkapitalisatie van NVDAX is $ 20.47M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van NVDAX?
De circulerende voorraad van NVDAX is 103.55K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van NVDAX?
NVDAX bereikte een ATH-prijs van 211.55444406079573 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van NVDAX?
NVDAX zag een ATL-prijs van 150.17117069595338 USD.
Wat is het handelsvolume van NVDAX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van NVDAX is $ 74.76K USD.
Zal NVDAX dit jaar hoger gaan?
NVDAX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de NVDAX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:53:20 (UTC+8)

NVIDIA xStock (NVDAX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

NVDAX-naar-USD calculator

Bedrag

NVDAX
NVDAX
USD
USD

1 NVDAX = 197.72 USD

Handel in NVDAX

NVDAX/USDT
$197.64
$197.64$197.64
-1.89%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,413.15
$101,413.15$101,413.15

-1.71%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,281.04
$3,281.04$3,281.04

-6.44%

Solana logo

Solana

SOL

$154.92
$154.92$154.92

-4.06%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.3138
$1.3138$1.3138

+775.86%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,413.15
$101,413.15$101,413.15

-1.71%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,281.04
$3,281.04$3,281.04

-6.44%

Solana logo

Solana

SOL

$154.92
$154.92$154.92

-4.06%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2120
$2.2120$2.2120

-3.07%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16156
$0.16156$0.16156

-1.44%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4316
$0.4316$0.4316

+763.20%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.3138
$1.3138$1.3138

+775.86%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4316
$0.4316$0.4316

+763.20%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09380
$0.09380$0.09380

+511.47%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000393
$0.000000000393$0.000000000393

+356.97%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2189
$0.2189$0.2189

+234.19%