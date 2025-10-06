Wat is NVIDIA xStock (NVDAX)?

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock (NVDAX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van NVIDIA xStock (NVDAX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van NVDAX token !

Hoe koop je NVIDIA xStock (NVDAX)?

Op zoek naar Hoe koop je NVIDIA xStock? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt NVIDIA xStock gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

NVIDIA xStock bron

Voor een beter begrip van NVIDIA xStock kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over NVIDIA xStock Hoeveel is NVIDIA xStock (NVDAX) vandaag waard? De live NVDAX prijs in USD is 197.72 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige NVDAX naar USD prijs? $ 197.72 . Bekijk De huidige prijs van NVDAX naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van NVIDIA xStock? De marktkapitalisatie van NVDAX is $ 20.47M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van NVDAX? De circulerende voorraad van NVDAX is 103.55K USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van NVDAX? NVDAX bereikte een ATH-prijs van 211.55444406079573 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van NVDAX? NVDAX zag een ATL-prijs van 150.17117069595338 USD . Wat is het handelsvolume van NVDAX? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van NVDAX is $ 74.76K USD . Zal NVDAX dit jaar hoger gaan? NVDAX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de NVDAX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

