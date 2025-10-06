Wat is NVIDIA (NVDAON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

NVIDIA Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal NVIDIA (NVDAON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je NVIDIA (NVDAON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor NVIDIA te bekijken.

Bekijk nu de NVIDIA prijsvoorspelling !

NVIDIA (NVDAON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van NVIDIA (NVDAON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van NVDAON token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over NVIDIA Hoeveel is NVIDIA (NVDAON) vandaag waard? De live NVDAON prijs in USD is 196.11 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige NVDAON naar USD prijs? $ 196.11 . Bekijk De huidige prijs van NVDAON naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van NVIDIA? De marktkapitalisatie van NVDAON is $ 3.62M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van NVDAON? De circulerende voorraad van NVDAON is 18.47K USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van NVDAON? NVDAON bereikte een ATH-prijs van 211.44010192551124 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van NVDAON? NVDAON zag een ATL-prijs van 164.59862286332267 USD . Wat is het handelsvolume van NVDAON? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van NVDAON is $ 59.83K USD . Zal NVDAON dit jaar hoger gaan? NVDAON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de NVDAON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

NVIDIA (NVDAON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8) Type Informatie 11-05 17:18:00 Industrie-updates Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 On-chain gegevens Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Industrie-updates Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Industrie-updates Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Industrie-updates Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Industrie-updates Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

