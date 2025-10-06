BeursDEX+
De live NVIDIA prijs vandaag is 196.11 USD. Volg realtime NVDAON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NVDAON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

NVIDIA koers(NVDAON)

1 NVDAON naar USD live prijs:

$196.11
$196.11$196.11
-2.69%1D
USD
NVIDIA (NVDAON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:30:20 (UTC+8)

NVIDIA (NVDAON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 192.92
$ 192.92$ 192.92
24u laag
$ 204.43
$ 204.43$ 204.43
24u hoog

$ 192.92
$ 192.92$ 192.92

$ 204.43
$ 204.43$ 204.43

$ 211.44010192551124
$ 211.44010192551124$ 211.44010192551124

$ 164.59862286332267
$ 164.59862286332267$ 164.59862286332267

-0.60%

-2.69%

-6.03%

-6.03%

NVIDIA (NVDAON) real-time prijs is $ 196.11. De afgelopen 24 uur werd er NVDAON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 192.92 en een hoogtepunt van $ 204.43, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NVDAON hoogste prijs aller tijden is $ 211.44010192551124, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 164.59862286332267 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NVDAON met -0.60% veranderd in het afgelopen uur, -2.69% in de afgelopen 24 uur en -6.03% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

NVIDIA (NVDAON) Marktinformatie

No.1512

$ 3.62M
$ 3.62M$ 3.62M

$ 59.83K
$ 59.83K$ 59.83K

$ 3.62M
$ 3.62M$ 3.62M

18.47K
18.47K 18.47K

18,467.08009324
18,467.08009324 18,467.08009324

ETH

De huidige marktkapitalisatie van NVIDIA is $ 3.62M, met een handelsvolume van $ 59.83K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NVDAON is 18.47K, met een totale voorraad van 18467.08009324. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.62M.

NVIDIA (NVDAON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van NVIDIA prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -5.4212-2.69%
30 dagen$ +11.94+6.48%
60 dagen$ +30.19+18.19%
90 dagen$ +76.11+63.42%
NVIDIA prijswijziging vandaag

NVDAON registreerde vandaag een verandering van $ -5.4212 (-2.69%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

NVIDIA 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +11.94 (+6.48%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

NVIDIA 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,NVDAON zien we een verandering van $ +30.19 (+18.19%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

NVIDIA 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +76.11 (+63.42%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van NVIDIA (NVDAON) bekijken?

Bekijk nu de NVIDIAprijsgeschiedenispagina.

Wat is NVIDIA (NVDAON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

NVIDIA is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeNVIDIA investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van NVDAON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over NVIDIA lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je NVIDIA aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

NVIDIA Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal NVIDIA (NVDAON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je NVIDIA (NVDAON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor NVIDIA te bekijken.

Bekijk nu de NVIDIA prijsvoorspelling !

NVIDIA (NVDAON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van NVIDIA (NVDAON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van NVDAON token !

Hoe koop je NVIDIA (NVDAON)?

Op zoek naar Hoe koop je NVIDIA? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt NVIDIA gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

NVDAON naar lokale valuta's

1 NVIDIA(NVDAON) naar VND
5,160,634.65
1 NVIDIA(NVDAON) naar AUD
A$302.0094
1 NVIDIA(NVDAON) naar GBP
149.0436
1 NVIDIA(NVDAON) naar EUR
170.6157
1 NVIDIA(NVDAON) naar USD
$196.11
1 NVIDIA(NVDAON) naar MYR
RM821.7009
1 NVIDIA(NVDAON) naar TRY
8,256.231
1 NVIDIA(NVDAON) naar JPY
¥30,004.83
1 NVIDIA(NVDAON) naar ARS
ARS$285,873.4692
1 NVIDIA(NVDAON) naar RUB
15,947.6652
1 NVIDIA(NVDAON) naar INR
17,387.1126
1 NVIDIA(NVDAON) naar IDR
Rp3,268,498.6926
1 NVIDIA(NVDAON) naar PHP
11,543.0346
1 NVIDIA(NVDAON) naar EGP
￡E.9,297.5751
1 NVIDIA(NVDAON) naar BRL
R$1,058.994
1 NVIDIA(NVDAON) naar CAD
C$276.5151
1 NVIDIA(NVDAON) naar BDT
23,905.809
1 NVIDIA(NVDAON) naar NGN
282,986.73
1 NVIDIA(NVDAON) naar COP
$757,180.71
1 NVIDIA(NVDAON) naar ZAR
R.3,428.0028
1 NVIDIA(NVDAON) naar UAH
8,252.3088
1 NVIDIA(NVDAON) naar TZS
T.Sh.481,842.27
1 NVIDIA(NVDAON) naar VES
Bs43,732.53
1 NVIDIA(NVDAON) naar CLP
$185,520.06
1 NVIDIA(NVDAON) naar PKR
Rs55,444.2192
1 NVIDIA(NVDAON) naar KZT
102,781.251
1 NVIDIA(NVDAON) naar THB
฿6,381.4194
1 NVIDIA(NVDAON) naar TWD
NT$6,063.7212
1 NVIDIA(NVDAON) naar AED
د.إ719.7237
1 NVIDIA(NVDAON) naar CHF
Fr158.8491
1 NVIDIA(NVDAON) naar HKD
HK$1,523.7747
1 NVIDIA(NVDAON) naar AMD
֏75,021.8805
1 NVIDIA(NVDAON) naar MAD
.د.م1,825.7841
1 NVIDIA(NVDAON) naar MXN
$3,661.3737
1 NVIDIA(NVDAON) naar SAR
ريال735.4125
1 NVIDIA(NVDAON) naar ETB
Br29,995.0245
1 NVIDIA(NVDAON) naar KES
KSh25,335.4509
1 NVIDIA(NVDAON) naar JOD
د.أ139.04199
1 NVIDIA(NVDAON) naar PLN
725.607
1 NVIDIA(NVDAON) naar RON
лв866.8062
1 NVIDIA(NVDAON) naar SEK
kr1,878.7338
1 NVIDIA(NVDAON) naar BGN
лв333.387
1 NVIDIA(NVDAON) naar HUF
Ft66,185.1639
1 NVIDIA(NVDAON) naar CZK
4,157.532
1 NVIDIA(NVDAON) naar KWD
د.ك60.20577
1 NVIDIA(NVDAON) naar ILS
641.2797
1 NVIDIA(NVDAON) naar BOB
Bs1,355.1201
1 NVIDIA(NVDAON) naar AZN
333.387
1 NVIDIA(NVDAON) naar TJS
SM1,808.1342
1 NVIDIA(NVDAON) naar GEL
533.4192
1 NVIDIA(NVDAON) naar AOA
Kz178,930.764
1 NVIDIA(NVDAON) naar BHD
.د.ب73.93347
1 NVIDIA(NVDAON) naar BMD
$196.11
1 NVIDIA(NVDAON) naar DKK
kr1,272.7539
1 NVIDIA(NVDAON) naar HNL
L5,165.5374
1 NVIDIA(NVDAON) naar MUR
9,024.9822
1 NVIDIA(NVDAON) naar NAD
$3,410.3529
1 NVIDIA(NVDAON) naar NOK
kr2,006.2053
1 NVIDIA(NVDAON) naar NZD
$347.1147
1 NVIDIA(NVDAON) naar PAB
B/.196.11
1 NVIDIA(NVDAON) naar PGK
K833.4675
1 NVIDIA(NVDAON) naar QAR
ر.ق713.8404
1 NVIDIA(NVDAON) naar RSD
дин.20,014.9866
1 NVIDIA(NVDAON) naar UZS
soʻm2,334,642.4836
1 NVIDIA(NVDAON) naar ALL
L16,494.8121
1 NVIDIA(NVDAON) naar ANG
ƒ351.0369
1 NVIDIA(NVDAON) naar AWG
ƒ351.0369
1 NVIDIA(NVDAON) naar BBD
$392.22
1 NVIDIA(NVDAON) naar BAM
KM333.387
1 NVIDIA(NVDAON) naar BIF
Fr578,328.39
1 NVIDIA(NVDAON) naar BND
$254.943
1 NVIDIA(NVDAON) naar BSD
$196.11
1 NVIDIA(NVDAON) naar JMD
$31,481.5383
1 NVIDIA(NVDAON) naar KHR
787,589.5266
1 NVIDIA(NVDAON) naar KMF
Fr83,542.86
1 NVIDIA(NVDAON) naar LAK
4,263,260.7843
1 NVIDIA(NVDAON) naar LKR
රු59,770.4058
1 NVIDIA(NVDAON) naar MDL
L3,359.3643
1 NVIDIA(NVDAON) naar MGA
Ar883,377.495
1 NVIDIA(NVDAON) naar MOP
P1,568.88
1 NVIDIA(NVDAON) naar MVR
3,020.094
1 NVIDIA(NVDAON) naar MWK
MK340,468.5321
1 NVIDIA(NVDAON) naar MZN
MT12,541.2345
1 NVIDIA(NVDAON) naar NPR
रु27,820.1646
1 NVIDIA(NVDAON) naar PYG
1,390,812.12
1 NVIDIA(NVDAON) naar RWF
Fr284,555.61
1 NVIDIA(NVDAON) naar SBD
$1,613.9853
1 NVIDIA(NVDAON) naar SCR
2,637.6795
1 NVIDIA(NVDAON) naar SRD
$7,550.235
1 NVIDIA(NVDAON) naar SVC
$1,715.9625
1 NVIDIA(NVDAON) naar SZL
L3,412.314
1 NVIDIA(NVDAON) naar TMT
m688.3461
1 NVIDIA(NVDAON) naar TND
د.ت576.17118
1 NVIDIA(NVDAON) naar TTD
$1,329.6258
1 NVIDIA(NVDAON) naar UGX
Sh683,247.24
1 NVIDIA(NVDAON) naar XAF
Fr111,978.81
1 NVIDIA(NVDAON) naar XCD
$529.497
1 NVIDIA(NVDAON) naar XOF
Fr111,978.81
1 NVIDIA(NVDAON) naar XPF
Fr20,199.33
1 NVIDIA(NVDAON) naar BWP
P2,647.485
1 NVIDIA(NVDAON) naar BZD
$394.1811
1 NVIDIA(NVDAON) naar CVE
$18,852.0543
1 NVIDIA(NVDAON) naar DJF
Fr34,711.47
1 NVIDIA(NVDAON) naar DOP
$12,602.0286
1 NVIDIA(NVDAON) naar DZD
د.ج25,660.9935
1 NVIDIA(NVDAON) naar FJD
$447.1308
1 NVIDIA(NVDAON) naar GNF
Fr1,705,176.45
1 NVIDIA(NVDAON) naar GTQ
Q1,502.2026
1 NVIDIA(NVDAON) naar GYD
$41,026.212
1 NVIDIA(NVDAON) naar ISK
kr24,709.86

NVIDIA bron

Voor een beter begrip van NVIDIA kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van NVIDIA
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over NVIDIA

Hoeveel is NVIDIA (NVDAON) vandaag waard?
De live NVDAON prijs in USD is 196.11 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige NVDAON naar USD prijs?
De huidige prijs van NVDAON naar USD is $ 196.11. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van NVIDIA?
De marktkapitalisatie van NVDAON is $ 3.62M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van NVDAON?
De circulerende voorraad van NVDAON is 18.47K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van NVDAON?
NVDAON bereikte een ATH-prijs van 211.44010192551124 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van NVDAON?
NVDAON zag een ATL-prijs van 164.59862286332267 USD.
Wat is het handelsvolume van NVDAON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van NVDAON is $ 59.83K USD.
Zal NVDAON dit jaar hoger gaan?
NVDAON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de NVDAON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:30:20 (UTC+8)

NVIDIA (NVDAON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

