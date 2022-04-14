NUTX Chain (NUTX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NUTX Chain (NUTX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NUTX Chain (NUTX) Informatie As the inaugural Layer2 solution within the ecosystem, NUTX is redefining the Meme economy paradigm through its "multi-chain interoperability + zero-gas transactions" framework. Positioned beyond a mere token, NUTX aims to construct a Web3 wealth engine integrating DeFi, GameFi, AI, and cross-chain technologies. Its global expansion strategy, including a "100-City Worldwide Initiative" and ecosystem development programs such as hackathons, drives tangible real-world adoption. Officiële website: https://nutx.ai/ Whitepaper: https://drive.google.com/drive/folders/1E8ZCkyKQpxA1DOlupZr-2gAzkga3PIlW?usp=sharing Block explorer: https://solscan.io/token/28HjD7NbagvuNcUUtHJ9673YWPHsEL8x4B44ksJqsLdN

NUTX Chain (NUTX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NUTX Chain (NUTX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.41M $ 10.41M $ 10.41M Hoogste ooit: $ 0.000000080365 $ 0.000000080365 $ 0.000000080365 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.000000010411 $ 0.000000010411 $ 0.000000010411 Meer informatie over NUTX Chain (NUTX) prijs

NUTX Chain (NUTX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NUTX Chain (NUTX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NUTX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NUTX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NUTX begrijpt, kun je de live prijs van NUTX token verkennen!

Hoe koop je NUTX? Wil je NUTX Chain (NUTX) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om NUTX te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

NUTX Chain (NUTX) Prijsgeschiedenis Door de NUTX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NUTX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NUTX Wil je weten waar je NUTX naartoe gaat? Onze NUTX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NUTX token!

