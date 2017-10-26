NULS (NULS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NULS (NULS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NULS (NULS) Informatie NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains. Officiële website: https://nuls.io Whitepaper: https://docs.nuls.io Block explorer: https://nulscan.io

NULS (NULS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NULS (NULS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 684.23K $ 684.23K $ 684.23K Totale voorraad: $ 133.02M $ 133.02M $ 133.02M Circulerende voorraad: $ 113.85M $ 113.85M $ 113.85M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Hoogste ooit: $ 2.1725 $ 2.1725 $ 2.1725 Laagste ooit: $ 0.006042821959611231 $ 0.006042821959611231 $ 0.006042821959611231 Huidige prijs: $ 0.00601 $ 0.00601 $ 0.00601 Meer informatie over NULS (NULS) prijs

NULS (NULS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NULS (NULS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NULS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NULS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NULS begrijpt, kun je de live prijs van NULS token verkennen!

NULS (NULS) Prijsgeschiedenis Door de NULS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NULS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NULS Wil je weten waar je NULS naartoe gaat? Onze NULS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NULS token!

