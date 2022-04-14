NovaTrade RWA (NRWA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NovaTrade RWA (NRWA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NovaTrade RWA (NRWA) Informatie NRWA is the native token of Nova Trade’s RWA Trading Hub, enabling seamless, low-fee trading of tokenized real-world assets (real estate, commodities, private credit, and more) on Nova’s high-speed Layer 2 DEX. NRWA is the native token of Nova Trade’s RWA Trading Hub, enabling seamless, low-fee trading of tokenized real-world assets (real estate, commodities, private credit, and more) on Nova’s high-speed Layer 2 DEX. Officiële website: https://novatrade.co/ Whitepaper: https://nova-trade.gitbook.io/nova-trade Block explorer: https://solscan.io/token/4TaPWMayyuitBGehGUsTe4GY8FXe7i3SN39yaqaf1MYP Koop nu NRWA!

NovaTrade RWA (NRWA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NovaTrade RWA (NRWA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 84.69M $ 84.69M $ 84.69M Hoogste ooit: $ 84.99998 $ 84.99998 $ 84.99998 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.07699 $ 0.07699 $ 0.07699 Meer informatie over NovaTrade RWA (NRWA) prijs

NovaTrade RWA (NRWA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NovaTrade RWA (NRWA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NRWA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NRWA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NRWA begrijpt, kun je de live prijs van NRWA token verkennen!

