Neuron (NRN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Neuron (NRN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Neuron (NRN) Informatie ArenaX Labs Inc. ("ArenaX") builds NRN Agents, a platform that powers AI agent integration in innovative gaming experiences in virtual games and physical robots. The tech stack combines data aggregation, model training, and model inspection capabilities across imitation learning and reinforcement learning. By combining the limitless variability of games with the physics constraints of robotics, AI agents trained in these environments won't just master games; they'll reason, adapt, and ultimately solve real-world challenges. ArenaX positions NRN Agents as a perfect testbed to tackle the challenge of achieving AGI (Artificial General Intelligence). The NRN Agents ecosystem is powered by the Neuron token $NRN. Officiële website: https://nrnagents.ai Whitepaper: https://whitepaper.nrnagents.ai/ Block explorer: https://arbiscan.io/token/0xdadeca1167fe47499e53Eb50F261103630974905 Koop nu NRN!

Neuron (NRN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Neuron (NRN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 50.12M $ 50.12M $ 50.12M Hoogste ooit: $ 0.29968 $ 0.29968 $ 0.29968 Laagste ooit: $ 0.022358277431527393 $ 0.022358277431527393 $ 0.022358277431527393 Huidige prijs: $ 0.05012 $ 0.05012 $ 0.05012 Meer informatie over Neuron (NRN) prijs

Neuron (NRN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Neuron (NRN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NRN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NRN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NRN begrijpt, kun je de live prijs van NRN token verkennen!

Hoe koop je NRN? Wil je Neuron (NRN) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om NRN te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je NRN koopt op MEXC!

Neuron (NRN) Prijsgeschiedenis Door de NRN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NRN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NRN Wil je weten waar je NRN naartoe gaat? Onze NRN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NRN token!

