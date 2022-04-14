NPC Solana (NPCS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NPC Solana (NPCS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NPC Solana (NPCS) Informatie Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations. Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations. Officiële website: https://www.solananpc.com Block explorer: https://solscan.io/token/5ToDNkiBAK6k697RRyngTburU7yZNFZFx7jzsD1Uc7pK Koop nu NPCS!

NPC Solana (NPCS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NPC Solana (NPCS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Totale voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Circulerende voorraad: $ 969.71M $ 969.71M $ 969.71M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Hoogste ooit: $ 0.042 $ 0.042 $ 0.042 Laagste ooit: $ 0.002680759320327571 $ 0.002680759320327571 $ 0.002680759320327571 Huidige prijs: $ 0.002848 $ 0.002848 $ 0.002848 Meer informatie over NPC Solana (NPCS) prijs

NPC Solana (NPCS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NPC Solana (NPCS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NPCS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NPCS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NPCS begrijpt, kun je de live prijs van NPCS token verkennen!

