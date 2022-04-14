Nowchain (NOW) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nowchain (NOW), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nowchain (NOW) Informatie NOWChain, a revolutionizing decentralized platform. We offers unparalleled security and scalability for digital transactions and decentralized applications. utilizing Proof of Mobile (PoM) to seamlessly integrate your everyday device. Step into a new era of blockchain innovation with NOW Blockchain. Officiële website: https://nowchain.co Whitepaper: https://nowchain.co/whitepaper.pdf Block explorer: https://nowscan.io/

Nowchain (NOW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nowchain (NOW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 56.70M $ 56.70M $ 56.70M Hoogste ooit: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.00567 $ 0.00567 $ 0.00567 Meer informatie over Nowchain (NOW) prijs

Nowchain (NOW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nowchain (NOW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NOW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NOW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NOW begrijpt, kun je de live prijs van NOW token verkennen!

Hoe koop je NOW? Wil je Nowchain (NOW) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om NOW te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je NOW koopt op MEXC!

Nowchain (NOW) Prijsgeschiedenis Door de NOW prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NOW prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NOW Wil je weten waar je NOW naartoe gaat? Onze NOW prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NOW token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

