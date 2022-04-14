NOMOEX TOKEN (NOMOX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NOMOEX TOKEN (NOMOX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NOMOEX TOKEN (NOMOX) Informatie We aim to lead the future of finance; Our vision is a future devoid of exorbitant service fees fortified security measures, and unparalleled performance with scalable products. We are building a one-stop solution for all crypto needs & our mission is to make crypto accessible to everyone in their daily lives. We aim to lead the future of finance; Our vision is a future devoid of exorbitant service fees fortified security measures, and unparalleled performance with scalable products. We are building a one-stop solution for all crypto needs & our mission is to make crypto accessible to everyone in their daily lives. Officiële website: https://nomoex.com Whitepaper: https://whitepaper.nomoex.com Block explorer: https://bscscan.com/token/0x30683d46edd7e2a52402e5301b14db33bd4ff550 Koop nu NOMOX!

NOMOEX TOKEN (NOMOX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NOMOEX TOKEN (NOMOX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.91M $ 19.91M $ 19.91M Hoogste ooit: $ 0.0948 $ 0.0948 $ 0.0948 Laagste ooit: $ 0.001947907036370223 $ 0.001947907036370223 $ 0.001947907036370223 Huidige prijs: $ 0.007963 $ 0.007963 $ 0.007963 Meer informatie over NOMOEX TOKEN (NOMOX) prijs

NOMOEX TOKEN (NOMOX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NOMOEX TOKEN (NOMOX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NOMOX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NOMOX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NOMOX begrijpt, kun je de live prijs van NOMOX token verkennen!

Hoe koop je NOMOX? Wil je NOMOEX TOKEN (NOMOX) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om NOMOX te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je NOMOX koopt op MEXC!

NOMOEX TOKEN (NOMOX) Prijsgeschiedenis Door de NOMOX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NOMOX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NOMOX Wil je weten waar je NOMOX naartoe gaat? Onze NOMOX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NOMOX token!

