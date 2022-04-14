Nodle (NODL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nodle (NODL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nodle (NODL) Informatie Nodle Cash (NODL) is the native token of the Nodle Network, with a maximum supply of 21 billion. It is a utility and governance token distributed every 6 seconds to the Nodle Network participants. Nodle Cash (NODL) is the native token of the Nodle Network, with a maximum supply of 21 billion. It is a utility and governance token distributed every 6 seconds to the Nodle Network participants. Officiële website: https://www.nodle.com/ Whitepaper: https://docs.nodle.com/ Block explorer: https://nodle.subscan.io Koop nu NODL!

Nodle (NODL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nodle (NODL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Totale voorraad: $ 8.98B $ 8.98B $ 8.98B Circulerende voorraad: $ 5.49B $ 5.49B $ 5.49B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.14M $ 2.14M $ 2.14M Hoogste ooit: $ 0.0477 $ 0.0477 $ 0.0477 Laagste ooit: $ 0.000116558022754074 $ 0.000116558022754074 $ 0.000116558022754074 Huidige prijs: $ 0.0002385 $ 0.0002385 $ 0.0002385 Meer informatie over Nodle (NODL) prijs

Nodle (NODL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nodle (NODL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NODL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NODL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NODL begrijpt, kun je de live prijs van NODL token verkennen!

