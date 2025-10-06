BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Nobody Sausage prijs vandaag is 0.000000000000033 USD. Volg realtime NOBODYETH naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NOBODYETH prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Nobody Sausage prijs vandaag is 0.000000000000033 USD. Volg realtime NOBODYETH naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NOBODYETH prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over NOBODYETH

NOBODYETH Prijsinformatie

Wat is NOBODYETH

NOBODYETH officiële website

NOBODYETH tokenomie

NOBODYETH Prijsvoorspelling

NOBODYETH Geschiedenis

NOBODYETH koopgids

NOBODYETH-naar-Fiat valutaconversie

NOBODYETH spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Nobody Sausage logo

Nobody Sausage koers(NOBODYETH)

1 NOBODYETH naar USD live prijs:

$0.000000000000033
$0.000000000000033$0.000000000000033
-25.84%1D
USD
Nobody Sausage (NOBODYETH) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:53:05 (UTC+8)

Nobody Sausage (NOBODYETH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.000000000000031
$ 0.000000000000031$ 0.000000000000031
24u laag
$ 0.000000000000045
$ 0.000000000000045$ 0.000000000000045
24u hoog

$ 0.000000000000031
$ 0.000000000000031$ 0.000000000000031

$ 0.000000000000045
$ 0.000000000000045$ 0.000000000000045

$ 0.000000000001263041
$ 0.000000000001263041$ 0.000000000001263041

$ 0.000000000000077209
$ 0.000000000000077209$ 0.000000000000077209

-22.17%

-25.84%

-3.23%

-3.23%

Nobody Sausage (NOBODYETH) real-time prijs is $ 0.000000000000033. De afgelopen 24 uur werd er NOBODYETH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.000000000000031 en een hoogtepunt van $ 0.000000000000045, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NOBODYETH hoogste prijs aller tijden is $ 0.000000000001263041, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.000000000000077209 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NOBODYETH met -22.17% veranderd in het afgelopen uur, -25.84% in de afgelopen 24 uur en -3.23% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Nobody Sausage (NOBODYETH) Marktinformatie

No.4366

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 19.05K
$ 19.05K$ 19.05K

$ 13.86K
$ 13.86K$ 13.86K

0.00
0.00 0.00

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

0.00%

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Nobody Sausage is $ 0.00, met een handelsvolume van $ 19.05K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NOBODYETH is 0.00, met een totale voorraad van 420000000000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 13.86K.

Nobody Sausage (NOBODYETH) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Nobody Sausage prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000000000000011498-25.84%
30 dagen$ -0.0000000000000303-47.87%
60 dagen$ -0.0000000000000438-57.04%
90 dagen$ -0.000000000000167-83.50%
Nobody Sausage prijswijziging vandaag

NOBODYETH registreerde vandaag een verandering van $ -0.000000000000011498 (-25.84%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Nobody Sausage 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0000000000000303 (-47.87%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Nobody Sausage 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,NOBODYETH zien we een verandering van $ -0.0000000000000438 (-57.04%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Nobody Sausage 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.000000000000167 (-83.50%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Nobody Sausage (NOBODYETH) bekijken?

Bekijk nu de Nobody Sausageprijsgeschiedenispagina.

Wat is Nobody Sausage (NOBODYETH)?

Anybody can be a Nobody.

Nobody Sausage is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeNobody Sausage investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van NOBODYETH staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Nobody Sausage lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Nobody Sausage aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Nobody Sausage Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Nobody Sausage (NOBODYETH) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Nobody Sausage (NOBODYETH) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Nobody Sausage te bekijken.

Bekijk nu de Nobody Sausage prijsvoorspelling !

Nobody Sausage (NOBODYETH) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Nobody Sausage (NOBODYETH) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van NOBODYETH token !

Hoe koop je Nobody Sausage (NOBODYETH)?

Op zoek naar Hoe koop je Nobody Sausage? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Nobody Sausage gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

NOBODYETH naar lokale valuta's

1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar VND
0.000000000868395
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar AUD
A$0.00000000000005082
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar GBP
0.00000000000002508
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar EUR
0.00000000000002871
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar USD
$0.000000000000033
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar MYR
RM0.00000000000013827
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar TRY
0.0000000000013893
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar JPY
¥0.000000000005049
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar ARS
ARS$0.00000000004810476
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar RUB
0.00000000000268092
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar INR
0.00000000000292479
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar IDR
Rp0.00000000054999978
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar PHP
0.00000000000194271
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar EGP
￡E.0.00000000000156354
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar BRL
R$0.00000000000017787
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar CAD
C$0.00000000000004653
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar BDT
0.0000000000040227
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar NGN
0.000000000047619
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar COP
$0.000000000127413
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar ZAR
R.0.00000000000057684
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar UAH
0.00000000000138864
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar TZS
T.Sh.0.000000000081081
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar VES
Bs0.000000000007359
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar CLP
$0.000000000031218
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar PKR
Rs0.00000000000932976
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar KZT
0.0000000000172953
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar THB
฿0.00000000000107316
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar TWD
NT$0.00000000000102003
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar AED
د.إ0.00000000000012111
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar CHF
Fr0.00000000000002673
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar HKD
HK$0.00000000000025641
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar AMD
֏0.00000000001262415
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar MAD
.د.م0.00000000000030723
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar MXN
$0.00000000000061611
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar SAR
ريال0.00000000000012375
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar ETB
Br0.00000000000504735
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar KES
KSh0.00000000000426327
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar JOD
د.أ0.000000000000023397
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar PLN
0.0000000000001221
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar RON
лв0.00000000000014586
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar SEK
kr0.00000000000031614
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar BGN
лв0.0000000000000561
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar HUF
Ft0.00000000001113717
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar CZK
0.0000000000006996
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar KWD
د.ك0.000000000000010131
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar ILS
0.00000000000010791
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar BOB
Bs0.00000000000022803
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar AZN
0.0000000000000561
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar TJS
SM0.00000000000030426
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar GEL
0.00000000000008976
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar AOA
Kz0.0000000000301092
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar BHD
.د.ب0.000000000000012408
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar BMD
$0.000000000000033
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar DKK
kr0.0000000000002145
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar HNL
L0.00000000000086922
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar MUR
0.00000000000151866
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar NAD
$0.00000000000057387
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar NOK
kr0.00000000000033693
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar NZD
$0.00000000000005841
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar PAB
B/.0.000000000000033
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar PGK
K0.00000000000014025
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar QAR
ر.ق0.00000000000012012
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar RSD
дин.0.00000000000336831
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar UZS
soʻm0.00000000039285708
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar ALL
L0.00000000000277563
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar ANG
ƒ0.00000000000005907
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar AWG
ƒ0.00000000000005907
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar BBD
$0.000000000000066
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar BAM
KM0.0000000000000561
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar BIF
Fr0.000000000097317
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar BND
$0.0000000000000429
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar BSD
$0.000000000000033
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar JMD
$0.00000000000529749
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar KHR
0.00000000013252998
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar KMF
Fr0.000000000014058
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar LAK
0.00000000071739129
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar LKR
රු0.00000000001005774
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar MDL
L0.00000000000056529
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar MGA
Ar0.0000000001486485
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar MOP
P0.000000000000264
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar MVR
0.0000000000005082
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar MWK
MK0.00000000005729163
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar MZN
MT0.00000000000211035
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar NPR
रु0.00000000000468138
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar PYG
0.000000000234036
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar RWF
Fr0.000000000047883
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar SBD
$0.00000000000027159
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar SCR
0.00000000000044385
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar SRD
$0.0000000000012705
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar SVC
$0.00000000000028875
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar SZL
L0.0000000000005742
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar TMT
m0.00000000000011583
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar TND
د.ت0.000000000000096954
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar TTD
$0.00000000000022374
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar UGX
Sh0.000000000114972
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar XAF
Fr0.000000000018843
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar XCD
$0.0000000000000891
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar XOF
Fr0.000000000018843
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar XPF
Fr0.000000000003399
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar BWP
P0.0000000000004455
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar BZD
$0.00000000000006633
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar CVE
$0.00000000000317229
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar DJF
Fr0.000000000005841
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar DOP
$0.00000000000212058
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar DZD
د.ج0.00000000000431805
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar FJD
$0.00000000000007524
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar GNF
Fr0.000000000286935
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar GTQ
Q0.00000000000025278
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar GYD
$0.0000000000069036
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) naar ISK
kr0.000000000004191

Nobody Sausage bron

Voor een beter begrip van Nobody Sausage kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Nobody Sausage
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Nobody Sausage

Hoeveel is Nobody Sausage (NOBODYETH) vandaag waard?
De live NOBODYETH prijs in USD is 0.000000000000033 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige NOBODYETH naar USD prijs?
De huidige prijs van NOBODYETH naar USD is $ 0.000000000000033. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Nobody Sausage?
De marktkapitalisatie van NOBODYETH is $ 0.00 USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van NOBODYETH?
De circulerende voorraad van NOBODYETH is 0.00 USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van NOBODYETH?
NOBODYETH bereikte een ATH-prijs van 0.000000000001263041 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van NOBODYETH?
NOBODYETH zag een ATL-prijs van 0.000000000000077209 USD.
Wat is het handelsvolume van NOBODYETH?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van NOBODYETH is $ 19.05K USD.
Zal NOBODYETH dit jaar hoger gaan?
NOBODYETH kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de NOBODYETH prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:53:05 (UTC+8)

Nobody Sausage (NOBODYETH) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

NOBODYETH-naar-USD calculator

Bedrag

NOBODYETH
NOBODYETH
USD
USD

1 NOBODYETH = 0 USD

Handel in NOBODYETH

NOBODYETH/USDT
$0.000000000000033
$0.000000000000033$0.000000000000033
-25.84%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,406.97
$101,406.97$101,406.97

-1.71%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,281.63
$3,281.63$3,281.63

-6.43%

Solana logo

Solana

SOL

$154.90
$154.90$154.90

-4.07%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.3140
$1.3140$1.3140

+776.00%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,406.97
$101,406.97$101,406.97

-1.71%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,281.63
$3,281.63$3,281.63

-6.43%

Solana logo

Solana

SOL

$154.90
$154.90$154.90

-4.07%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2120
$2.2120$2.2120

-3.07%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16147
$0.16147$0.16147

-1.50%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4304
$0.4304$0.4304

+760.80%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.3140
$1.3140$1.3140

+776.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4304
$0.4304$0.4304

+760.80%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09488
$0.09488$0.09488

+518.51%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000379
$0.000000000379$0.000000000379

+340.69%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2208
$0.2208$0.2208

+237.09%