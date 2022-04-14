NetMind (NMT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NetMind (NMT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NetMind (NMT) Informatie Netmind is building the decentralized infrastructure and interconnected ecosystem that will underpin the future of Artificial General Intelligence (AGI). The Netmind platform has four core layers: 1. Computation: Experience the power of a world-class decentralized computing network, where anyone can contribute their GPUs to fuel the AI revolution. 2. Inference: Deploy your models effortlessly with our on-demand inference service, offering a diverse range of AI model APIs to meet your needs. 3. Agency: Create and deploy sophisticated multi-agent systems that can tackle complex tasks and drive innovation. 4. Training & Consulting: Customize and fine-tune your models using our proprietary LLM and MOE systems, supported by expert consulting services tailored to your unique requirements. Officiële website: https://power.netmind.ai Whitepaper: https://netmind-power.gitbook.io/white-paper/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x03AA6298F1370642642415EDC0db8b957783e8D6

NetMind (NMT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NetMind (NMT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.41M $ 13.41M $ 13.41M Totale voorraad: $ 143.96M $ 143.96M $ 143.96M Circulerende voorraad: $ 33.45M $ 33.45M $ 33.45M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 59.18M $ 59.18M $ 59.18M Hoogste ooit: $ 4.561 $ 4.561 $ 4.561 Laagste ooit: $ 0.010377713935542331 $ 0.010377713935542331 $ 0.010377713935542331 Huidige prijs: $ 0.401 $ 0.401 $ 0.401 Meer informatie over NetMind (NMT) prijs

NetMind (NMT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NetMind (NMT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NMT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NMT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NMT begrijpt, kun je de live prijs van NMT token verkennen!

Hoe koop je NMT? Wil je NetMind (NMT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om NMT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je NMT koopt op MEXC!

NetMind (NMT) Prijsgeschiedenis Door de NMT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NMT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NMT Wil je weten waar je NMT naartoe gaat? Onze NMT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NMT token!

