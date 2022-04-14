Numeraire (NMR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Numeraire (NMR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Numeraire (NMR) Informatie Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire's smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted. Officiële website: https://numer.ai/ Whitepaper: https://numer.ai/whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x1776e1F26f98b1A5dF9cD347953a26dd3Cb46671

Numeraire (NMR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Numeraire (NMR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 127.64M $ 127.64M $ 127.64M Totale voorraad: $ 10.66M $ 10.66M $ 10.66M Circulerende voorraad: $ 7.60M $ 7.60M $ 7.60M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 184.68M $ 184.68M $ 184.68M Hoogste ooit: $ 96.95 $ 96.95 $ 96.95 Laagste ooit: $ 1.92766 $ 1.92766 $ 1.92766 Huidige prijs: $ 16.789 $ 16.789 $ 16.789 Meer informatie over Numeraire (NMR) prijs

Numeraire (NMR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Numeraire (NMR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NMR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NMR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NMR begrijpt, kun je de live prijs van NMR token verkennen!

Numeraire (NMR) Prijsgeschiedenis Door de NMR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van NMR Wil je weten waar je NMR naartoe gaat? Onze NMR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

