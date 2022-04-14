NMKR (NMKR) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in NMKR (NMKR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

NMKR (NMKR) Informatie

Cardanos is a leading infrastructure provider for Minting and Tokenization. At the core of NMKR's mission is the empowerment of your NFT or Tokenization venture through cutting-edge solutions and toolkits for seamlessly creating and managing digital assets.

Officiële website:
https://nmkr.io/
Whitepaper:
https://www.nmkr.io/whitepaper
Block explorer:
https://cardanoscan.io/token/5dac8536653edc12f6f5e1045d8164b9f59998d3bdc300fc928434894e4d4b52

NMKR (NMKR) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NMKR (NMKR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Totale voorraad:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Circulerende voorraad:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 4.99M
$ 4.99M$ 4.99M
Hoogste ooit:
$ 0.005
$ 0.005$ 0.005
Laagste ooit:
$ 0.0004001119781994
$ 0.0004001119781994$ 0.0004001119781994
Huidige prijs:
$ 0.000499
$ 0.000499$ 0.000499

NMKR (NMKR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van NMKR (NMKR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal NMKR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel NMKR tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van NMKR begrijpt, kun je de live prijs van NMKR token verkennen!

Hoe koop je NMKR?

Wil je NMKR (NMKR) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om NMKR te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

NMKR (NMKR) Prijsgeschiedenis

Door de NMKR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van NMKR

Wil je weten waar je NMKR naartoe gaat? Onze NMKR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.


Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.