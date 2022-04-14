Neuralink (NLINK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Neuralink (NLINK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Neuralink (NLINK) Informatie NLINK is a meme coin on BNB Smart Chain. NLINK is a meme coin on BNB Smart Chain. Officiële website: https://gmetrump.fun/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x33518f3e0beF8f1702d78E12f9c34955c941eb90 Koop nu NLINK!

Neuralink (NLINK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Neuralink (NLINK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 325.19 $ 325.19 $ 325.19 Hoogste ooit: $ 0.0000000000036963 $ 0.0000000000036963 $ 0.0000000000036963 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.000000000000773 $ 0.000000000000773 $ 0.000000000000773 Meer informatie over Neuralink (NLINK) prijs

Neuralink (NLINK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Neuralink (NLINK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NLINK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NLINK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NLINK begrijpt, kun je de live prijs van NLINK token verkennen!

