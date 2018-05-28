New Kind of Network (NKN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in New Kind of Network (NKN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

New Kind of Network (NKN) Informatie NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info. NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info. Officiële website: https://nkn.org/ Whitepaper: https://nkn.org/wp-content/uploads/2020/10/NKN_Whitepaper.pdf Block explorer: https://nscan.io/ Koop nu NKN!

New Kind of Network (NKN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor New Kind of Network (NKN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.33M $ 19.33M $ 19.33M Totale voorraad: $ 792.55M $ 792.55M $ 792.55M Circulerende voorraad: $ 792.55M $ 792.55M $ 792.55M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 24.39M $ 24.39M $ 24.39M Hoogste ooit: $ 1.479665 $ 1.479665 $ 1.479665 Laagste ooit: $ 0.00641054097117 $ 0.00641054097117 $ 0.00641054097117 Huidige prijs: $ 0.02439 $ 0.02439 $ 0.02439 Meer informatie over New Kind of Network (NKN) prijs

New Kind of Network (NKN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van New Kind of Network (NKN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NKN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NKN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NKN begrijpt, kun je de live prijs van NKN token verkennen!

Hoe koop je NKN? Wil je New Kind of Network (NKN) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om NKN te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je NKN koopt op MEXC!

New Kind of Network (NKN) Prijsgeschiedenis Door de NKN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NKN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NKN Wil je weten waar je NKN naartoe gaat? Onze NKN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NKN token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!