Nimiq (NIM) Informatie Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world. Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world. Officiële website: https://nimiq.com/ Whitepaper: https://nimiq.com/whitepaper Block explorer: https://nimiq.watch Koop nu NIM!

Nimiq (NIM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nimiq (NIM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.70M $ 8.70M $ 8.70M Totale voorraad: $ 13.46B $ 13.46B $ 13.46B Circulerende voorraad: $ 13.46B $ 13.46B $ 13.46B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.57M $ 13.57M $ 13.57M Hoogste ooit: $ 0.005965 $ 0.005965 $ 0.005965 Laagste ooit: $ 0.000283365354978 $ 0.000283365354978 $ 0.000283365354978 Huidige prijs: $ 0.000646 $ 0.000646 $ 0.000646 Meer informatie over Nimiq (NIM) prijs

Nimiq (NIM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nimiq (NIM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NIM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NIM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NIM begrijpt, kun je de live prijs van NIM token verkennen!

Nimiq (NIM) Prijsgeschiedenis Door de NIM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NIM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NIM Wil je weten waar je NIM naartoe gaat? Onze NIM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NIM token!

