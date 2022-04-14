Nigella Chain (NIGELLA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nigella Chain (NIGELLA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nigella Chain (NIGELLA) Informatie Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology. Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology. Officiële website: https://nigella.io/ Whitepaper: https://nigella.io/file/whitepaper.pdf Block explorer: https://explorer.nigella.io/ Koop nu NIGELLA!

Nigella Chain (NIGELLA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nigella Chain (NIGELLA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 188.02M $ 188.02M $ 188.02M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 58.45M $ 58.45M $ 58.45M Hoogste ooit: $ 105.001 $ 105.001 $ 105.001 Laagste ooit: $ 0.0500157372473887 $ 0.0500157372473887 $ 0.0500157372473887 Huidige prijs: $ 0.3109 $ 0.3109 $ 0.3109 Meer informatie over Nigella Chain (NIGELLA) prijs

Nigella Chain (NIGELLA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nigella Chain (NIGELLA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NIGELLA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NIGELLA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NIGELLA begrijpt, kun je de live prijs van NIGELLA token verkennen!

Hoe koop je NIGELLA? Wil je Nigella Chain (NIGELLA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om NIGELLA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je NIGELLA koopt op MEXC!

Nigella Chain (NIGELLA) Prijsgeschiedenis Door de NIGELLA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NIGELLA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NIGELLA Wil je weten waar je NIGELLA naartoe gaat? Onze NIGELLA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NIGELLA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!