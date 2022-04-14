Gold Fever (NGL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gold Fever (NGL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gold Fever (NGL) Informatie Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate. Officiële website: https://goldfever.io/ Whitepaper: https://goldfeverwebadmin.s3.eu-central-1.amazonaws.com/GF_Whitepaper_V1_1ae931441a.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x2653891204f463fb2a2f4f412564b19e955166ae

Gold Fever (NGL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gold Fever (NGL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 54.89M $ 54.89M $ 54.89M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 447.35K $ 447.35K $ 447.35K Hoogste ooit: $ 0.3742 $ 0.3742 $ 0.3742 Laagste ooit: $ 0.005706921746407625 $ 0.005706921746407625 $ 0.005706921746407625 Huidige prijs: $ 0.00815 $ 0.00815 $ 0.00815 Meer informatie over Gold Fever (NGL) prijs

Gold Fever (NGL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gold Fever (NGL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NGL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NGL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NGL begrijpt, kun je de live prijs van NGL token verkennen!

Hoe koop je NGL?

Gold Fever (NGL) Prijsgeschiedenis Door de NGL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van NGL

