Naga Coin (NGC) Informatie Naga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance. Naga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance. Officiële website: https://nagacoin.io Whitepaper: https://docsend.com/view/srsg4zw Block explorer: https://etherscan.io/token/0x72dd4b6bd852a3aa172be4d6c5a6dbec588cf131 Koop nu NGC!

Naga Coin (NGC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Naga Coin (NGC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 77.91M $ 77.91M $ 77.91M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 603.80K $ 603.80K $ 603.80K Hoogste ooit: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Laagste ooit: $ 0.006163732939945345 $ 0.006163732939945345 $ 0.006163732939945345 Huidige prijs: $ 0.00775 $ 0.00775 $ 0.00775 Meer informatie over Naga Coin (NGC) prijs

Naga Coin (NGC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Naga Coin (NGC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NGC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NGC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NGC begrijpt, kun je de live prijs van NGC token verkennen!

Hoe koop je NGC? Wil je Naga Coin (NGC) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om NGC te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je NGC koopt op MEXC!

Naga Coin (NGC) Prijsgeschiedenis Door de NGC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NGC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NGC Wil je weten waar je NGC naartoe gaat? Onze NGC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NGC token!

